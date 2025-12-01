TERREBONNE, QC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, de concert avec l'organisme Mission Unitaînés, la Ville de Terrebonne et l'Office municipal d'habitation de la Rive-Nord (OMHRN), ont inauguré aujourd'hui l'inauguration d'un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes. Le nouveau milieu de vie accueille ses locataires depuis le 1er novembre, moins de 18 mois après le début des travaux.

Située au 430, rue des Tilleuls, l'immeuble est l'un des fruits de la première phase du projet de Mission Unitaînés. Il s'agissait alors d'ajouter, en 2 ans, 1 100 logements abordables au parc immobilier québécois par la construction de 11 résidences de 100 logements dans 11 villes différentes. Une deuxième phase, annoncée en août 2025, a porté le nombre total de nouveaux logements à construire dans un intervalle de 2 ans à 1 700, et ce, dans 17 villes.

Les investissements gouvernementaux relatifs au partenariat avec Mission Unitaînés représentent une somme globale de 370,1 M$. Ils découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. Pour sa part, la Ville de Terrebonne a notamment cédé le terrain, offert certains congés de taxes et assumé les coûts de raccordement. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, a complété le montage financier.

L'activité a eu lieu en présence de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Pascale Déry, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx. Elle était accompagnée de Mme Tatiana Auguste, députée de Terrebonne, de M. Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, de Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, et de M. Charles-Élie Barrette, président du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de la Rive-Nord.

Citations :

« Notre gouvernement livre plus que jamais des logements sociaux et abordables, et ce, dans toutes les régions du Québec. L'entente avec Mission Unitaînés est une formule qui donne des résultats concrets. Ce sont de nouveaux milieux de vie de qualité, où il fait bon vivre, livrés en tout respect du budget et des échéanciers. L'inauguration du bâtiment de Terrebonne en est la preuve… une de plus! Bravo à tous les partenaires et longue vie aux 17 milieux de vie réalisés par Mission Unitaînés! »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le nouveau milieu de vie qu'on inaugure aujourd'hui est la preuve que lorsqu'on sort des sentiers battus et qu'on mobilise toute une communauté et des partenaires comme Mission Unitaînés, on est capable de réaliser des projets rapidement et à des coûts raisonnables. La concrétisation de l'immeuble de Terrebonne est une nouvelle étape importante qu'on vient de franchir pour améliorer les conditions de vie de nos aînés dans Lanaudière! »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les municipalités dans la recherche de solutions locales aux problèmes de logement. Ces 100 nouveaux logements pour aînés permettent de répondre rapidement à un besoin pressant en logement des aînés, ici à Terrebonne. En collaboration avec le gouvernement du Québec, les municipalités et Mission Unitaînés, nous contribuons à bâtir des collectivités plus fortes et un Canada plus solidaire pour toutes et tous. »

Tatiana Auguste, députée de Terrebonne

« C'est un honneur de participer à l'inauguration officielle du bâtiment de Mission Unitaînés, ici à Terrebonne. J'ai le plaisir d'annoncer que cette résidence portera le nom de madame Jeannine Cossette, une femme reconnue pour son engagement communautaire. Ancienne conseillère municipale, elle a contribué à la mise en place de nombreuses initiatives culturelles, sportives et sociales à Terrebonne. Avec ce projet, nous franchissons une étape importante de notre Stratégie habitation, qui vise la construction de 1 200 logements abordables d'ici 2035. Je remercie sincèrement l'Office municipal d'habitation de la Rive-Nord, qui accompagne déjà les premiers résidents depuis quelques semaines. Ce nouvel immeuble, offrant 100 logements abordables destinés aux aînés, est le fruit d'un travail d'équipe remarquable et d'une grande agilité de la part de notre organisation, porté par des personnes engagées et passionnées par le mieux-être de notre communauté. »

Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

« C'est avec beaucoup de fierté que nous concrétisons aujourd'hui, par cette inauguration, la mission que nous nous étions donnée il y a moins de 2 ans d'offrir des logements de qualité, sécuritaires et accessibles financièrement aux personnes aînées les moins nanties de notre société. Nous sommes très fiers de réaliser cette vision et de savoir que des aînés ont commencé à emménager dans cette bâtisse que nous avons construite, ensemble. Ce fut un partenariat efficace entre la Ville, les gouvernements, notre équipe, pour réaliser ce projet dans des délais et des coûts records. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

« Nous sommes fiers et ravis de collaborer avec la Ville de Terrebonne et Mission Unitainés pour offrir des logements de qualité, accessibles et sécuritaires à nos aînés moins nantis. Ce projet incarne notre vision d'un Terrebonne plus solidaire, plus inclusif. Merci à tous nos partenaires pour leur engagement. »

Charles-Élie Barrette, président du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de la Rive-Nord

Faits saillants :

Visite virtuelle de l'un des bâtiments de Mission Unitaînés, conçus par Yelle Maillé et associés architectes.

Le milieu de vie inauguré à Terrebonne comprend 100 logements adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs, d'une génératrice en cas de panne de courant et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclura également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Facebook SocietehabitationQuebec

X HabitationSHQ

LinkedIn LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Mission Unitaînés, [email protected], 514 843-1905