AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À VANCOUVER

VANCOUVER, BC, le 10 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi qu'à Sunita Dhir. Membre de l'Assemblée législative de Vancouver-Langara et secrétaire parlementaire pour les Diplômes internationaux, Sarah Kirby-Yung, mairesse suppléante de la Ville de Vancouver, Melanie Stewart, vice-présidente, Relations extérieures, Université de la Colombie-Britannique, et Stephen Bennett Directeur, MAC Housing and Development Society pour une annonce sur le logement.

Date : Le 11 août 2026



Heure : 10 h (HP)



Lieu : Main et Cordova 172, rue Cordova Est Vancouver (C.-B.) V6A 2S9

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]