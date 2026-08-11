/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À VANCOUVER/English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
11 août, 2026, 10:00 ET
VANCOUVER, BC, le 10 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi qu'à Sunita Dhir. Membre de l'Assemblée législative de Vancouver-Langara et secrétaire parlementaire pour les Diplômes internationaux, Sarah Kirby-Yung, mairesse suppléante de la Ville de Vancouver, Melanie Stewart, vice-présidente, Relations extérieures, Université de la Colombie-Britannique, et Stephen Bennett Directeur, MAC Housing and Development Society pour une annonce sur le logement.
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Date :
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Le 11 août 2026
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Heure :
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10 h (HP)
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Lieu :
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Main et Cordova
172, rue Cordova Est
Vancouver (C.-B.)
V6A 2S9
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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