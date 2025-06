OTTAWA, ON, le 17 juin 2025 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a lancé aujourd'hui un nouveau cycle du concours annuel des Prix d'excellence en recherche sur le logement. Cette année, Accroître l'offre de logements grâce à l'innovation en construction est le thème de la Médaille de la présidence pour la recherche exceptionnelle sur le logement.

Ce thème souligne l'importance de la recherche qui soutiendra l'innovation et contribuera à transformer le secteur de la construction en le rendant plus efficace, durable et abordable. L'objectif est de favoriser une compréhension approfondie des progrès scientifiques et technologiques dans les concepts de construction, les nouveaux matériaux, les techniques et les pratiques qui optimisent le processus de construction, améliorent la productivité et permettent d'offrir des logements très performants et résistants. Parmi les exemples de recherches possibles, mentionnons la technologie et l'automatisation qui améliorent la gestion de projets et les capacités globales en matière de conception et de construction, ainsi que de construction hors site et de préfabrication, notamment les maisons modulaires, les habitations en bois d'œuvre massif ou en panneaux de bois. Nous prendrons aussi en considération les innovations en construction qui tiennent compte des défis des régions géographiques particulières (p. ex., le Nord).

Les Prix d'excellence en recherche sur le logement récompensent des chercheurs canadiens pour leurs réalisations marquantes et innovantes dans les domaines de la recherche sur le logement, de la formation en recherche, de la mobilisation des connaissances et de la sensibilisation. Cette initiative contribue à renforcer et à maintenir au sein du secteur de l'habitation la culture de la connaissance axée sur la recherche que l'on observe au Canada dans des domaines clés, notamment les sciences sociales, humaines, de la santé et du bâtiment. Les Prix soulignent le travail exceptionnel en recherche sur le logement et offrent des récompenses en argent pour aider les équipes de projet à faire progresser la recherche, la mobilisation des connaissances et la sensibilisation. La SCHL administre ce programme au nom du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Trois prix sont décernés chaque année :

Médaille de la présidence de la SCHL pour la recherche exceptionnelle sur le logement : Accroître l'offre de logements grâce à l'innovation en construction - 25 000 $

- 25 000 $ Prix Toit d'or pour l'excellence en recherche sur le logement - 12 500 $

d'or pour l'excellence en recherche sur le logement - 12 500 $ Prix Toit d'or pour le savoir en action - 12 500 $

Les candidatures seront examinées par un groupe de spécialistes composé notamment de représentants du milieu universitaire et des secteurs privé, public et sans but lucratif. Les lauréats sont sélectionnés en fonction d'un ensemble rigoureux de critères. On cherche à déterminer les projets les plus susceptibles de produire les données et les renseignements nécessaires aux décideurs pour améliorer l'abordabilité du logement et mieux répondre aux besoins de la population canadienne en matière de logement.

« Grâce aux prix de recherche sur le logement 2025, la SCHL soutient des recherches transformatrices et percutantes qui aideront à créer plus de logements plus rapidement. L'innovation dans l'industrie de la construction est un outil important pour soutenir l'engagement du gouvernement à accélérer l'offre de logements. Ces prix représentent un autre moyen pour la SCHL de promouvoir de nouvelles idées en matière de logement. »

- Coleen Volk, présidente et première dirigeante de la SCHL

Le portail des candidatures des Prix d'excellence en recherche sur le logement s'ouvre aujourd'hui. Les demandeurs ont jusqu'au 5 septembre 2025 pour soumettre leurs propositions. Les lauréats seront sélectionnés plus tard cette année.

La SCHL met en œuvre des programmes aux termes de la SNL, le plan du Canada de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au pays d'avoir un chez-soi. La SNL couvre l'ensemble du continuum du logement, des refuges et maisons d'hébergement jusqu'aux logements locatifs du marché et aux logements pour propriétaires-occupants, en passant par les logements de transition et les logements communautaires et abordables. Les progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs de la SNL font l'objet de rapports en ligne.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. Les recherches et les données de la SCHL contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. De plus, elle aide activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable.

Suivez-nous sur X (anciennement Twitter ) , YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus, communiquez avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]