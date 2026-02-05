MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - À la demande du gouvernement du Québec, la Société des alcools du Québec (SAQ) écoulera auprès des consommateurs certains produits américains dont la qualité pourrait être altérée d'ici mars 2027. La SAQ remettra à Banques alimentaires du Québec (BAQ), sa cause d'entreprise depuis 15 ans, un montant équivalent au coût des produits vendus durant cette période pouvant totaliser jusqu'à 8,6 millions.

Il s'agit d'une mesure exceptionnelle mise en place par le gouvernement du Québec. L'interdiction de vendre les produits ne répondant pas aux critères établis et de commander à nouveau les produits américains, décrétée le 4 mars 2025, demeure en vigueur.

Les produits admissibles seront offerts à compter du 12 février prochain dans SAQ.COM et dans les succursales SAQ Dépôt. Un rabais de 15 % s'appliquera à l'ensemble des produits. Les produits vendus en SAQ Dépôt bénéficieront en plus du rabais habituellement offert par cette bannière.

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 408 succursales et 429 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses quelque 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 40 000 produits provenant de plus de 6 000 fournisseurs issus de 77 pays. En 2024-2025, la SAQ a remis 2,1 G$ au Trésor québécois et a appuyé quelque 250 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

Source : Linda Bouchard, Relations de presse SAQ, 514-916-0293, [email protected]