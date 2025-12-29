/R E P R I S E -- HEURES D'OUVERTURE DES SUCCURSALES DE LA SAQ À LA PÉRIODE DES FÊTES/
Nouvelles fournies parSociété des alcools du Québec (SAQ)
29 déc, 2025, 09:00 ET
MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Voici les modifications apportées aux heures d'ouverture pour les succursales de la SAQ du 24 décembre au 2 janvier.
Vous pouvez dès maintenant vérifier les heures d'ouverture détaillées de chaque succursale en consultant sa fiche dans SAQ.com
|
SAQ | SAQ SÉLECTION |
|
Mercredi 24 décembre
|
Ouvert jusqu'à 17 h
|
Jeudi 25 décembre
|
Fermé
|
Vendredi 26 décembre
|
Toutes les succursales seront ouvertes dès 13 h
|
Mercredi 31 décembre
|
Ouvert jusqu'à 17 h sauf les succursales Express
|
Jeudi 1er janvier
|
Fermé
|
Vendredi 2 janvier
|
Toutes les succursales seront ouvertes dès 13 h
SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)
Source : Linda Bouchard, Relations de presse SAQ, 514-916-0293
