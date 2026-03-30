MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - La Société des alcools du Québec (SAQ) rapporte pour le troisième trimestre de l'exercice financier 2025-2026, qui se terminait le 3 janvier 2026, un résultat net de 525,2 M$, en augmentation de 11,1 M$ ou 2,2 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Résultats en bref :

Les ventes totales en dollars ont enregistré une hausse de 1,6 % pour atteindre 1,433 G$. Les ventes en volume se sont établies à 70,7 millions de litres, soit une diminution de 1,4 %.

% pour atteindre 1,433 G$. Les ventes en volume se sont établies à 70,7 millions de litres, soit une diminution de 1,4 %. Les ventes dans le réseau des succursales et centres spécialisés de la SAQ sont en augmentation de 1,7 M$ ou 0,1 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent et reflètent une baisse des ventes en volume de 2,1 millions de litres ou 3,6 %.

Les ventes auprès du réseau des grossistes-épiciers sont en hausse de 21,4 M$ ou 16,8 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent et reflètent une augmentation des ventes en volume de 1,1 million de litres ou 8,3 %.

Les revenus gouvernementaux ont atteint 943,1 M$, en hausse de 25,8 M$ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le congé de taxes sur les produits et services (TPS) au cours du troisième trimestre de l'exercice précédent explique 12 M$ de cette augmentation. Les sommes redevables au Trésor québécois ont atteint 774,2 M$ et celles destinées au gouvernement fédéral se sont chiffrées à 168,9 M$.

La SAQ poursuit la mise en œuvre d'initiatives visant à soutenir sa performance, tout en maintenant une gestion des coûts rigoureuse et adaptée au niveau des ventes, dans un environnement en constante évolution, marqué par une diminution des volumes.

Résultat net



525,2 M$ + 2,2 %



Ventes



1,433 G$ + 1,6 %



Bénéfice brut



727,7 M$ + 3,4 %



Ratio des charges nettes sur les ventes



13,2 %* 14,1 % 13,5 % au T3 2024-2025





*En excluant les charges non récurrentes attribuables à la modernisation de la collecte sélective

Résultats détaillés :

Réseau des succursales et des centres spécialisés (titulaires de permis, agences et autres clients)

Les ventes de ce réseau se sont chiffrées à 1,285 G$, soit une hausse de 1,7 M$ ou 0,1 %.

%. Les ventes en volume ont atteint 56,4 millions de litres, soit une baisse de 2,1 millions de litres ou 3,6 %.

Les ventes en ligne ont enregistré une diminution de 4,2 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, pour atteindre 41,5 M$, et représentent 3,9 % des ventes effectuées auprès des consommateurs.

Le panier moyen des achats effectués par les consommateurs est passé de 67,76 $ à 69,16 $, soit une hausse de 2,1 %.

$, soit une hausse de 2,1 %. Au total, pour les ventes effectuées aux consommateurs, le prix de vente moyen au litre a augmenté à 24,34 $ comparativement à 23,54 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Réseau des grossistes-épiciers

Les ventes réalisées auprès de ce réseau ont augmenté de 21,4 M$ ou 16,8 % pour s'établir à 148,9 M$.

M$. Les ventes en volume ont atteint 14,3 millions de litres comparativement à 13,2 millions de litres pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit une augmentation de 1,1 million de litres ou 8,3 %.

million de litres ou 8,3 %. Les ventes réalisées auprès du réseau des grossistes-épiciers varient d'un trimestre à l'autre en fonction du séquencement de leurs commandes. Cela explique notamment les fluctuations observées avec le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Il est à noter que la SAQ agit comme grossiste auprès du réseau des épiceries et dépanneurs du Québec. Ainsi, les ventes réalisées auprès de ce réseau ne reflètent pas nécessairement les ventes effectuées par ces établissements auprès des consommateurs.

Charges nettes

Les charges nettes ont totalisé 202,5 M$ par rapport à 189,7 M$ au cours du trimestre équivalent de 2024-2025. En excluant les charges non récurrentes attribuables à la modernisation de la collecte sélective évaluées à 15,4 M$, la diminution des charges nettes est de 2,6 millions de dollars ou 1,4 % sur des bases comparables.

Sur des bases comparables, exprimé en fonction des ventes, le ratio des charges nettes présente un taux de 13,2 % comparativement à 13,5 % pour le même trimestre de l'exercice précédent. En incluant les charges non récurrentes attribuables à la modernisation de la collecte sélective, le ratio des charges nettes est de 14,1 %.

Les résultats trimestriels de la SAQ, incluant l'évolution de ses ventes et de ses charges au cours des cinq dernières années, sont accessibles dans son Rapport financier T3.

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 408 succursales et 429 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses quelques 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 40 000 produits provenant de plus de 6 000 fournisseurs issus de 77 pays. En 2024-2025, la SAQ a remis 2,1 G$ au Trésor québécois et a appuyé quelque 250 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site SAQ.COM, suivez-nous sur X @LaSAQ_officiel ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)

Source : Linda Bouchard, Relations médias, SAQ, 514 916-0293, [email protected]; Laurianne Tardif, Relations médias, SAQ, 418 409-2347, [email protected]