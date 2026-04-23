Lancement du Plan stratégique 2027-2030 : une SAQ qui évolue avec le Québec

MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - La Société des alcools du Québec (SAQ) dévoile aujourd'hui son Plan stratégique 2027-2030. Un Plan ancré dans la réalité d'aujourd'hui, qui mise sur la proximité avec les clientèles, la mobilisation des équipes et une responsabilité assumée envers le Québec.

Dans un contexte où les habitudes de consommation changent, où la technologie évolue rapidement et où les attentes envers les entreprises publiques sont élevées, la SAQ choisit de se retrousser les manches et d'agir. Pas pour encourager la consommation, mais pour continuer de créer de la valeur collective, autrement.

« Ce Plan, c'est notre façon de dire que la SAQ veut rester pertinente, humaine et utile. On choisit d'évoluer avec les Québécois et les Québécoises, d'être à l'écoute, d'innover avec sens et de faire les choses de façon responsable », souligne Jacques Farcy, président et chef de la direction.

Trois grandes orientations, une même ambition

Le Plan stratégique 2027-2030 s'articule autour de trois grandes orientations :

Nous rapprocher de nos clientèles , en simplifiant leur expérience, en diversifiant notre offre et en étant présents là où elle nous attend.

, en simplifiant leur expérience, en diversifiant notre offre et en étant présents là où elle nous attend. Mettre nos équipes au cœur du changement , parce que ce sont elles qui font vivre ce qui rend la SAQ unique et qui portent sa transformation.

, parce que ce sont elles qui font vivre ce qui rend la SAQ unique et qui portent sa transformation. Agir avec responsabilité et amplifier notre impact, en intégrant la durabilité, en continuant de vendre d'alcool de façon responsable et en favorisant le bien commun dans chacune de nos décisions.

Ces orientations se traduisent par des actions concrètes : modernisation nos opérations grâce notamment au nouveau Centre de distribution automatisé, expériences d'achat plus fluides et personnalisées, soutien accru aux producteurs d'ici, réduction de l'empreinte environnementale et renforcement du rôle de détaillant responsable.

Être à l'écoute

Nous rapprocher de nos clientèles, pour nous, c'est avant tout mieux les écouter et mieux les comprendre. C'est reconnaître que leurs attentes évoluent et que leurs besoins ne sont pas tous les mêmes, selon leurs habitudes, leurs réalités et leurs régions. On veut leur simplifier la vie, leur offrir une expérience plus fluide et plus personnalisée, peu importe la façon dont elles choisissent d'acheter. Être plus proches, c'est être présents au bon moment, au bon endroit, avec des solutions adaptées.

Une transformation guidée par l'humain

Au cœur de ce Plan, il y a l'humain : les équipes de la SAQ, les clientèles, les partenaires et les communautés. La SAQ veut cultiver des liens de proximité, offrir un milieu de travail inclusif et sécuritaire et donner à ses équipes les moyens d'innover, d'apprendre et d'agir.

Créer de la valeur durable, ensemble

Entreprise d'État responsable, la SAQ réaffirme avec ce Plan son engagement à contribuer au bien commun, tout en s'adaptant à un monde en transformation. Chaque achat à la SAQ continue de générer des retombées importantes pour le Québec, et la société d'État entend le faire de façon toujours plus consciente et durable.

Le Plan stratégique 2027-2030 est le fruit d'une vaste réflexion menée avec les équipes et les partenaires de la SAQ. Il trace la voie vers une organisation plus agile, plus résiliente et profondément ancrée dans la vie des Québécois et des Québécoises.

Notre Plan stratégique 2027-2030 est disponible dans SAQ.COM.

https://www.saq.com/en/content/strategic-plan-2026-2027?secret=O3IpbaQ471f9rnw7844Efak34pZqDwm0

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 408 succursales et 429 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses quelques 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 40 000 produits provenant de plus de 6 000 fournisseurs issus de 77 pays. En 2024-2025, la SAQ a remis 2,1 G$ au Trésor québécois et a appuyé quelque 250 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site SAQ.COM, suivez-nous sur X @LaSAQ_officiel ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)

Linda Bouchard, attachée de presse, [email protected], 514 916-0293; Laurianne Tardif, attachée de presse, [email protected], 418 409-2347