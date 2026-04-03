Campagne SAQ au profit de Banques alimentaires du Québec (BAQ) - À l'approche de Pâques, ensemble, redonnons à Banques alimentaires du Québec

MONTRÉAL, le 3 avril 2026 /CNW/ - À l'approche de la Fête de Pâques, alors que plusieurs Québécoises et Québécois se réunissent autour d'une table bien garnie, cette période de célébration rappelle aussi une réalité moins visible : pour des milliers de familles, l'abondance n'est pas au rendez-vous. Dans un contexte économique qui fragilise de plus en plus de ménages, l'insécurité alimentaire touche aujourd'hui des personnes aux profils variés, parfois insoupçonnés. C'est pour contribuer à combler les besoins croissants de milliers de familles que la SAQ fait appel à la générosité de ses clients afin de soutenir Banques alimentaires du Québec (BAQ). Du 2 au 12 avril, deux repas seront remis à BAQ pour chaque produit Origine Québec vendu. Les clients qui le souhaitent pourront également faire un don à la caisse.

Jacques Farcy, président et chef de la direction de la SAQ et Martin Munger, directeur-général de BAQ. (Groupe CNW/Société des alcools du Québec (SAQ)) Logo de Banques alimentaires du Québec (Groupe CNW/Société des alcools du Québec (SAQ))

Pour les producteurs d'ici, contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire s'inscrit naturellement dans leur engagement envers leurs communautés.

« Les vignerons du Québec sont heureux de s'associer à l'initiative de la SAQ au profit de Banques alimentaires du Québec. Comme entreprises agricoles profondément ancrées dans leurs communautés, il est naturel pour nous de contribuer à des actions de solidarité qui soutiennent les gens d'ici. » explique Matthieu Beauchemin, vigneron du Québec et président du Conseil des vins du Québec.

« En choisissant un Cidre du Québec, les consommateurs posent un geste concret qui soutient à la fois les producteurs d'ici et Banques alimentaires du Québec. Les Producteurs de cidre du Québec sont fiers de se joindre à cet élan de solidarité, qui met en valeur le savoir-faire local tout en répondant à des besoins essentiels dans les communautés. » ajoute Catherine St-Georges, directrice générale, Les Producteurs de cidre du Québec.

Des besoins criants

Les besoins sont criants et ne cessent de monter en flèche. Le visage des personnes aux prises avec l'insécurité alimentaire présente des profils différents, étonnants.

Une augmentation de 37% de demandes alimentaires depuis 2022 pour atteindre 3,1 millions de demandes répondues chaque mois.

600 000 personnes uniques aidées à travers tous les services par mois.

48% des ménages aidés sont des familles avec enfants. Il y a eu une augmentation de 47 479 enfants aidés depuis 2022.

Campagne SAQ au profit de BAQ: une remise de 2 702 554 $ pour 2025

Au cours de l'année 2025, la SAQ a mené trois campagnes au profit de BAQ dans son réseau de succursales, en collaboration avec sa clientèle. Les sommes amassées, ajoutées aux profits générés par la vente des boîtes cadeaux tout au long de l'année, totalisent 2 702 554 $ remis à BAQ.

Depuis le début de ce partenariat, grâce à la contribution généreuse de ses clients et de ses employés, la SAQ a versé plus de 22 millions de dollars à Banques alimentaires du Québec. D'ailleurs, l'an dernier, BAQ a décerné à la SAQ le titre de plus grand donateur monétaire, soulignant son soutien indéfectible et l'impact de ses campagnes exceptionnelles depuis 17 ans.

Sans nourriture, ce n'est pas pareil!

On le sait, les moments festifs comme la période de Pâques ne riment pas avec abondance et gourmandise pour tout le monde! Pour rappeler cette réalité et sensibiliser à l'insécurité alimentaire, le soutien que l'on peut apporter à BAQ prend tout son sens à cette période de l'année alors que les inégalités se font encore plus sentir.

C'est en 2011, alors que le réseau de BAQ avait lancé un signal d'alarme en raison d'un manque criant de ressources, que la SAQ a constaté l'ampleur des besoins à combler et qu'elle a fait de l'aide alimentaire sa grande cause d'entreprise.

À propos du réseau de Banques alimentaires du Québec

Le réseau de Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 33 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 400 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à 600 000 personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables.

https://www.saq.com/en/content/about-us/press-releases/easter-food-bank-campaign-2026

SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)

Sources: Linda Bouchard, SAQ, Relations de presse, 514 916-0293, [email protected]; Élodie De Smet, Banques alimentaires du Québec, Directrice, Communications, 438 869-3215, [email protected]