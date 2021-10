La SAQ à sec! Grève dans les entrepôts et à la livraison

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les 780 personnes salariées travaillant dans les entrepôts ainsi que celles responsables de livrer les bouteilles aux points de vente de la SAQ à travers le Québec ont voté à 94 % pour des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève. La chaîne d'approvisionnement sera donc rompue laissant les magasins à sec.

« La direction nous pousse à la grève. Il y a un tel manque de respect pour ces syndiqué(e)s que la SAQ n'arrive pas à retenir sa main-d'œuvre. Les salaires ne sont plus compétitifs et ceux et celles qui restent sont forcés de faire tellement d'heures supplémentaires que leur santé et leur sécurité sont en danger », de dénoncer Joël Latour, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la SAQ (SCFP 3535).

Le chiffre d'affaires de la SAQ s'élève à 4 milliards de dollars. Près de deux milliards sont envoyés au gouvernement afin de financer nos services publics.

« Nous sommes un maillon crucial dans la chaîne qui fait fonctionner cette société d'État et nous sommes, de loin, les employé(e)s les moins bien rémunérés globalement. Il faut faire quelque chose pour redresser la situation et les membres sont mobilisés et motivés, prêts à aller jusqu'à la grève afin d'y arriver », d'ajouter Michel Gratton.

Le syndicat affirme que le manque d'écoute de la part de la direction à la table de négociation est inacceptable, particulièrement à la suite de cette année et demie fort difficile. On se rappellera que la SAQ a été désignée service essentiel durant la pandémie et l'ensemble des membres du SCFP 3535 a effectué son travail sans relâche dans des conditions pénibles.

La dernière convention collective est venue à échéance le 1er avril 2021.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 3475 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

