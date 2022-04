TORONTO, le 28 avril 2022 /CNW/ - Selon le dernier rapport trimestriel sur la solvabilité de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), la majorité des régimes de retraite de l'Ontario (85 %) étaient entièrement capitalisés à plus de 100 % pour le deuxième trimestre consécutif et ils sont à leur plus haut niveau depuis décembre 2009.

Bien que ce soit un signe encourageant, on s'attend à ce que les promoteurs et les administrateurs des régimes mettent en place un cadre de gouvernance efficace et à ce qu'ils comprennent bien les risques pour le régime. Cela renforcera la capacité d'un régime de retraite à résister à des tensions périodiques.

Le contrôle de la solvabilité est l'un des outils de surveillance utilisés par l'ARSF pour améliorer les résultats pour les bénéficiaires des régimes de retraite et pour engager un dialogue proactif avec les promoteurs des régimes.

L'ARSF a publié mise à jour du T1 de 2022 sur les ratios de solvabilité estimés des régimes de retraite à prestations déterminées de l'Ontario.

Niveau estimé de capitalisation de la solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées en Ontario au T1 de 2022

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs et les participants des régimes de retraite, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous.

