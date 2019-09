La santé de la tête aux pieds dès le 5 octobre - Le Centre des sciences invite ses visiteurs à prendre soin d'eux

MONTRÉAL, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Parce qu'il n'y a pas d'âge pour parler bien-être, le Centre des sciences de Montréal propose pour la première fois de son histoire une programmation entièrement dédiée à la santé physique et mentale.

Une programmation déclinée en trois volets

Premier volet : Santé mentale, l'esprit ça compte. Cette exposition a pour objectif de démystifier la santé mentale. Il s'agit d'un espace sécuritaire pour discuter de façon positive et en toute franchise d'un sujet extrêmement important.

Deuxième volet : Le match parfait Sport VS Science. Cette exposition interactive en provenance du Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke permettra aux visiteurs de mieux comprendre comment, de nos jours, la science est mise au service du sport. On y apprend entre autres l'apport de la vidéo, des appareils de mesures et de l'équipement sportif dans les performances des athlètes.

Finalement, au Studio pas de stress, il sera question d'apprendre à relaxer et à réduire son stress au quotidien. Les visiteurs pourront y apprendre des trucs de respiration, découvrir les bienfaits du rire et de l'art thérapeutique et même s'initier au yoga!

Une programmation spéciale les samedis de novembre

Tous les samedis de novembre, le Centre des sciences accueillera des collaborateurs spéciaux pour parler santé et proposer aux visiteurs des ateliers engageants : Tel jeunes et sa porte-parole Sarah-Jeanne Labrosse (2 novembre), L'Institut Douglas (9 novembre), Les impatients (16 novembre) et L'École nationale de cirque (23 novembre).

Le prix d'entrée pour La Santé de la tête aux pieds inclut l'accès aux expositions permanentes. Cependant, il est important de noter que Science 26 est désormais fermée pour faire place à Explore, la toute nouvelle exposition interactive du Centre des sciences dès le 30 novembre.

