LITTLE GOLD, YT, le 25 avril 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) informe les voyageurs que le point d'entrée de Little Gold Creek ouvrira pour la saison estivale le vendredi 17 mai. Les heures d'ouverture saisonnières seront de 9 h à 19 h, heure avancée du Pacifique, sept jours par semaine. Le point d'entrée devrait demeurer ouvert jusqu'au dimanche 15 septembre.

Les voyageurs pourront ainsi emprunter le passage pendant les longues fins de semaines de mai et de septembre. De plus, la saison sera plus longue de quatre semaines, si les conditions météorologiques le permettent. Ces changements s'appliqueront également aux années à venir.

Les mauvaises conditions météorologiques sont un facteur important dans la région et peuvent avoir un impact sur les dates d'ouverture et de fermeture. Les voyageurs doivent prendre note que pendant l'été, l'heure du Yukon est en avance d'une heure sur celle de l'Alaska. Les voyageurs sont invités à consulter le Répertoire des bureaux et services de l'ASFC ou à composer le 1-800-461-9999 pour obtenir les renseignements les plus récents.

Le point d'entrée de Little Gold Creek permet aux mineurs, aux touristes et aux résidents de la région de voyager entre l' Alaska et le Canada . Il s'agit du passage frontalier le plus septentrional de l'Amérique du Nord. L'été dernier, plus de 11 000 voyageurs sont entrés au Canada par ce passage frontalier.





Tous les voyageurs doivent déclarer leurs marchandises à l'entrée au Canada . Les résidents de retour au pays devraient avoir en main les reçus des biens achetés ou obtenus pendant leur séjour à l'étranger. De plus, les voyageurs sont encouragés à ne pas se déplacer avec des armes à feu. Cependant, s'ils décident de le faire, ils devraient consulter le site Web de l'ASFC pour connaître les règles relatives à leur importation ainsi qu'à celle d'autres marchandises réglementées et prohibées.

