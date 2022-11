OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 30 nov. 2022 /CNW/ - Les Premières Nations, avec le soutien du gouvernement du Canada, continuent de faire des progrès importants pour mettre fin aux avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans les réserves et pour mettre en place des solutions durables afin de soutenir l'accès à une eau potable sûre et propre.

Après avoir terminé les travaux de modernisation et l'expansion de l'infrastructure d'approvisionnement en eau de la communauté, le chef et le conseil de la Sachigo Lake First Nation ont récemment levé l'avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable qui touche plus de 500 membres de la communauté depuis le 19 octobre 2018.

La Sachigo Lake First Nation et Services aux Autochtones Canada (SAC) ont travaillé en partenariat pour investir environ 29 millions de dollars sur une période de cinq ans. Les améliorations apportées aux infrastructures comprenaient la modernisation de l'usine de traitement de l'eau existante, l'extension du système de distribution d'eau de la communauté et l'agrandissement de l'étang de traitement des eaux usées.

Une équipe de projet dirigée par le chef et le conseil de la Sachigo Lake First Nation a recruté des professionnels pour réaliser une étude de faisabilité exhaustive. Par la suite, plusieurs entreprises ont été embauchées pour terminer la construction et mettre en œuvre ces améliorations à long terme, ce qui a permis au chef et au conseil de lever l'avis à long terme sur l'eau potable.

Ces améliorations assurent l'accès à une eau potable sûre et propre à environ 185 foyers et à un certain nombre de bâtiments non résidentiels comme le bureau du conseil de bande, les écoles, les résidences pour enseignants, la salle communautaire, la garderie et l'aréna de hockey.

Citations

« En tant que peuple de la terre, nous comprenons comment l'eau propre est le point de départ de toute vie. Pour les membres de la Sachigo Lake First Nation, il a fallu attendre longtemps avant d'avoir de l'eau potable pour boire, se baigner et cuisiner. En tant que chef, je suis heureux de pouvoir enfin dire aujourd'hui aux membres de la communauté que l'eau est bonne, qu'elle est potable et que l'eau propre qui coule de nos robinets nous rapproche un peu plus de la justice et de l'équité, de la sécurité et du bien-être.

Nous sommes reconnaissants des efforts entrepris par ceux qui nous ont aidés à y parvenir : l'équipe technique de la WFNC et les responsables de SAC. Migwech pour nous avoir aidés à faire de ce projet une réalité. Cependant, pour l'avenir, nous devons nous assurer que SAC maintient les investissements essentiels dans l'infrastructure du lac Sachigo afin que nos enfants et ceux à venir puissent eux aussi s'attendre à recevoir de l'eau potable à leur robinet. Mais aujourd'hui, nous célébrons et offrons à nos amis du gouvernement un grand migwech. »

Chef Robert Beardy

Sachigo Lake First Nation

« Je remercie le chef Beardy et les nombreuses équipes qui ont permis de lever l'avis d'eau potable à Sachigo Lake. Les personnes responsables de la mise à niveau de l'infrastructure d'eau de la communauté ont travaillé malgré la pandémie de COVID-19 et les retards dans la chaîne d'approvisionnement. Malgré tous ces obstacles, ils ont terminé le travail. Félicitations à la Sachigo Lake First Nation pour ce nouveau chapitre. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Sachigo Lake First Nation est située sur le lac Sachigo, qui fait partie du réseau de la rivière Sachigo et du bassin hydrographique de la baie d'Hudson, à environ 425 kilomètres (264 mi) au nord de la ville de Sioux Lookout .

En septembre 2022, la Sachigo Lake First Nation comptait une population inscrite de 967 personnes, dont 537 vivent dans la réserve.

Les Premières Nations, avec le soutien du gouvernement du Canada , ont levé 136 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable depuis novembre 2015, dont 69 en Ontario .

Des initiatives sont en cours dans 19 communautés de l' Ontario pour résoudre les 22 avis à long terme restants concernant la qualité de l'eau potable.

Depuis novembre 2015, on a prévenu 231 avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable sur les systèmes publics des communautés des Premières Nations de devenir des avis à long terme.

