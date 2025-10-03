La SAAQ poursuit son projet pilote de gestion des services à la clientèle en période de bas achalandage en Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) désire informer sa clientèle de la région de Chaudière-Appalaches de la poursuite de son projet pilote de gestion des services à la clientèle en période de bas achalandage. Ce projet vise à redéployer les ressources des centres de services, permettant ainsi de maintenir les emplois en région, et ce, sans compromettre la qualité des services offerts en personne.

Après avoir dressé un bilan très positif des deux premières phases de ce projet, qui se sont déroulées respectivement du 8 janvier au 22 mars 2024 et du 7 octobre 2024 au 21 mars 2025 dans différents centres de services de la province, la SAAQ renouvelle l'expérience.

Ce projet pilote permet au personnel de prêter main-forte à d'autres secteurs de l'organisation où la demande est plus forte, notamment pour la prise d'appels téléphoniques. Cela sera possible en maximisant l'achalandage du centre de services pendant les heures d'ouverture.

Faits saillants :

La SAAQ dénote une baisse d'achalandage, entre la haute et la basse saison, de plus de 20 % dans les centres de services visés par le projet.

Le redéploiement des ressources visant à concentrer les heures d'ouverture sur 1 ou 2 jours au lieu de 5 permet d'affecter les employés (environ 150 à travers le Québec) à d'autres tâches pour diminuer l'attente et les délais de réponse, ce qui améliore globalement le service à la clientèle de la SAAQ.

La phase 2 du projet a permis de servir plus de 87 000 clients et clientes par le biais d'autres canaux (prise d'appels, réponse à des courriels de la clientèle, gestion des dossiers, etc.).

Ainsi, du 20 octobre 2025 au 27 mars 2026, le Centre de services de Thetford Mines, situé au 222, boulevard Frontenac Ouest, sera ouvert à la clientèle les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, sur rendez-vous seulement. Voici le nouvel horaire :

Lundi : 8 h 30 à 16 h 30

Mardi : Fermé

Mercredi : 10 h à 16 h 30

Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30

Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

La SAAQ rappelle à sa clientèle qu'il est possible d'effectuer plusieurs transactions en ligne, et ce, en tout temps, sans avoir à se déplacer. De plus, il est possible de payer son permis de conduire ou l'immatriculation de son véhicule par le biais de son établissement financier.

