La SAAQ annonce la fermeture définitive de son point de service de Place Vertu

QUÉBEC, le 2 mars 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce la fermeture définitive, dès aujourd'hui, de son point de service situé à Place Vertu, à Montréal.

Rappelons que le Service des enquêtes de la SAAQ avait entrepris une enquête administrative, à la suite de signalements. Cette enquête a permis de constater des irrégularités dans les activités du mandataire. Certains constats se sont avérés assez sérieux pour porter plainte officiellement aux autorités policières. Par conséquent, en raison de la rupture du lien de confiance avec ce mandataire, la SAAQ a décidé de mettre fin à sa relation d'affaires.

Cette situation, bien que regrettable, rappelle l'importance des mécanismes de contrôle mis en place pour identifier et limiter les risques de malversation. L'efficacité de ces moyens permet de maintenir la confiance du public.

Pour ne pas nuire aux enquêtes policières à venir, la SAAQ ne fera pas d'autres commentaires.

Elle a communiqué avec les clients et clientes qui avaient des rendez-vous déjà planifiés pour leur proposer une nouvelle date dans un point de service situé à proximité. Le réseau de points de service de l'île de Montréal est en mesure de prendre en charge la clientèle du point de service de Place Vertu.

Les clients et clientes peuvent aussi, lorsque possible, effectuer leurs transactions en ligne.

La SAAQ est consciente que cette situation pourrait occasionner des désagréments pour sa clientèle. Elle tient à la remercier d'avance pour sa compréhension et sa collaboration.

