Examens de conduite - Une équipe mobile sera bientôt à La Tuque

LA TUQUE, QC, le 27 févr. 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) informe la population de La Tuque et des environs de la prochaine visite d'une équipe mobile qui permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduire de passer les examens pratiques et théoriques.

L'équipe mobile sera sur place selon l'horaire suivant :

Dates : Le 26 mars 2026

De 8h30 à 12h et de 13 h à 15 h



Lieu : 525, rue St-Eugène

La Tuque (Québec)

G9X 2T3

Les examens de conduite pratiques et théoriques sont offerts sur rendez-vous en composant sans frais le 1 888 667-8687, entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi.

Noter qu'il faut aviser la SAAQ au moins 48 heures à l'avance d'une annulation de rendez-vous d'examen pratique, sinon des frais s'appliqueront.

Source : saaq.gouv.qc.ca

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541, [email protected]