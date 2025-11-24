L'administration Martinez Ferrada annonce une augmentation des transferts aux arrondissements

MONTRÉAL, le 24 nov. 2025 /CNW/ - L'administration de la mairesse Soraya Martinez Ferrada est fière d'annoncer l'augmentation des transferts centraux destinés aux arrondissements afin de limiter les hausses de taxes des citoyens et de leur offrir davantage de services. L'indexation des transferts passe ainsi à 3 % contre 1,9 % prévue initialement. Avec les ajustements liés à certains projets spéciaux, l'enveloppe totale des transferts centraux s'élèvera ainsi à 3,6 %.

Cette augmentation a nécessité de dégager des dépenses de 8,3 M$ supplémentaires, portant à plus de 775 M$ le montant total transféré aux arrondissements montréalais. L'administration Martinez Ferrada concrétise ainsi sa promesse d'investir dans les arrondissements et les services rendus à la population. En contrepartie, elle demande aux arrondissements de limiter leur hausse de taxes municipales afin de respecter la capacité financière des Montréalaises et Montréalais.

« C'est un geste fort que nous pouvons poser rapidement et qui aura un impact concret sur les services à la population, l'une de nos principales priorités. Par leur proximité avec les citoyens, les arrondissements peuvent mettre en place des services qui répondent directement aux besoins de leur communauté. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'autonomie des arrondissements à qui nous voulions donner un réel coup de pouce, un des plus importants depuis des années », a déclaré Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

« C'est un changement de paradigme pour les arrondissements qui ont été sous-financés depuis les dernières années, considérant que l'inflation d'octobre 2024-2025 a atteint 3,3 % dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. En retour, nous comptons sur elles pour restreindre la pression fiscale des Montréalais. Au final, c'est gagnant-gagnant pour la population : nous freinons l'augmentation de leurs taxes en leur offrant davantage de services », a ajouté Claude Pinard, président du comité exécutif et responsable des finances, des ressources humaines et de l'itinérance.

