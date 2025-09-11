La rue Saint-Hubert se tourne vers une économie plus durable dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

MONTRÉAL, le 11 sept. 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, en partenariat avec PME MTL Centre-Est, est fier d'annoncer une démarche de redynamisation de la rue Saint-Hubert, entre les rues Jean-Talon Est et du Rosaire, dont l'objectif à terme serait d'y établir une première rue écocirculaire montréalaise.

De gauche à droite : Martine Musau Muele, conseillère de la Ville du district de Villeray, Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Ninette Piou, présidente du conseil d'administration de PME MTL Centre-Est, et Sarah Dahmani, directrice adjointe et directrice des communications de PME MTL. Crédit : Toma Iczkovits (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

Cette initiative s'inscrit dans une vision à long terme : faire de ce tronçon de rue une artère commerciale dynamique, conviviale et engagée, qui rassemblera des commerces de proximité, de l'artisanat local et des initiatives d'économie circulaire. L'objectif étant de soutenir l'entrepreneuriat, de renforcer l'attractivité commerciale et de créer un milieu de vie accueillant et durable pour la communauté.

« S'engager dans la transition écologique et augmenter la résilience de notre économie et de notre tissu social, c'est une nécessité. L'économie circulaire est une manière pour nos entreprises de prendre ces virages. Je suis très fière que notre arrondissement, en collaboration avec PME MTL Centre-Est, innove en misant sur l'économie circulaire sur la rue Saint-Hubert. Ce secteur compte déjà des entreprises qui s'inscrivent dans une approche d'économie circulaire et on veut la mettre au cœur de l'identité de ce tronçon de rue », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

« PME MTL Centre-Est se positionne comme facilitateur et allié des entreprises et commerces qui souhaitent s'ancrer dans cette vision. Ensemble, nous avons l'occasion d'attirer une offre commerciale complémentaire et de mettre en lumière celle déjà présente », a ajouté Ninette Piou, présidente du conseil d'administration de PME MTL Centre-Est.

Une démarche construite avec la communauté

Soutenu par l'Arrondissement et la contribution financière de la Ville de Montréal dans le cadre du Programme de soutien financier destiné aux arrondissements pour la dynamisation des secteurs commerciaux situés hors des districts des sociétés de développement commercial, PME MTL Centre-Est a déjà amorcé plusieurs actions concrètes dans le secteur pour appuyer cette démarche.

Une étude de marché, incluant un sondage auprès des résidents, résidentes et personnes fréquentant le secteur, a été lancée cet été. Les résultats préliminaires révèlent que 89 % des répondants expriment un intérêt pour une offre écoresponsable, artisanale et locale, et que plus du tiers souhaitent davantage de commerces de seconde main. Les principales motivations évoquées sont de soutenir l'économie locale et de réduire le gaspillage.

Ces constats confirment l'aspiration collective à revitaliser cette portion de la rue Saint-Hubert autour d'une identité locale et durable. La démarche s'appuie à la fois sur les commerces déjà établis et sur de nouvelles entreprises prêtes à contribuer à cette volonté de circularité.

Par ailleurs, le concours Je relève le défi vert encourage l'écoresponsabilité chez les commerçants et commerçantes de Villeray. L'appel de projets Très ouverts aux commerces pas ordinaires vise quant à lui à occuper les locaux vacants de la rue Saint-Hubert, entre les rues Jean-Talon et du Rosaire, en priorisant les projets à valeur sociale ou environnementale.

Une vision tournée vers l'avenir

L'économie circulaire, c'est donner une seconde vie aux ressources : réparer, réutiliser, recycler, réduire, etc. On transforme ainsi le gaspillage en opportunité pour alléger notre empreinte écologique et préserver notre planète. En misant sur la complémentarité entre les initiatives circulaires, les entreprises locales et les commerces de longue date, l'Arrondissement aspire à ce que la rue Saint-Hubert devienne un lieu où tradition et innovation cohabitent harmonieusement.

Cette approche novatrice s'inscrit pleinement dans les grandes orientations du Plan d'urbanisme et de mobilité 2050, du Plan stratégique Montréal 2030, ainsi que de la Stratégie conjointe en développement économique local 2024-2026. Elle reflète une volonté commune de façonner une ville plus résiliente, inclusive et durable.

Qu'ils aient déjà pignon sur rue ou qu'ils envisagent de s'installer dans le secteur, les entrepreneurs et entrepreneuses sensibles aux enjeux de développement durable sont invités à prendre part à cette démarche. L'Arrondissement et PME MTL tendent la main à celles et ceux qui partagent cette vision d'une artère de proximité et de destination, portée par des valeurs locales et durables.

