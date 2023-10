La Ronde - Six Flags - nouvelle convention collective pour les employé(e)s du secteur entretien et construction

MONTRÉAL, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Les employé(e)s du parc La Ronde - Six Flags ont une nouvelle convention collective. Les personnes salariées concernées sont celles du secteur entretien et construction du parc. Au nombre d'environ 60, ces dernières occupent des postes de mécanicien(ne)s, électricien(ne)s, plombier(ère)s, aides généraux(ales), horticulteur(trice)s, soudeurs(euses), menuisier(ère)s, etc.

Sur le plan salarial, ces syndiqué(e)s obtiennent une augmentation totale de 18 % sur cinq ans.

Par ailleurs, cette négociation a permis de régler des enjeux concernant la gestion du personnel et le climat de travail. De plus, les horaires ont été clarifiés, la notion de milieu de travail sécuritaire a été ajoutée à la convention collective ainsi qu'une clause non contraignante de conciliation travail et vie personnelle.

Autre gain important, le personnel occasionnel aura droit dorénavant au même cumul de vacances que les personnes salariées annuelles et titulaires annuelles. Ces employé(e)s occasionnel(le)s voient donc leurs conditions de travail s'améliorer grandement avec cet ajustement.

Représentés par le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, les membres ont voté pour cette entente lors d'une assemblée syndicale tenue le 19 juillet dernier.

Le président du syndicat, Jean-Pierre Lauzon, ainsi que le directeur syndical, François Bourgoin, qualifient cette entente de satisfaisante. « Dans un contexte difficile, nous sommes allés chercher des gains pour nos membres, lesquels étaient déterminés à n'accepter aucune offre déraisonnable », ont déclaré ces derniers.

Par ailleurs, la négociation qui touche le millier de salarié(e)s en période estivale du secteur opération et restauration n'a toujours pas mené à une entente de principe.

