« "Les arbres illuminés et les fleurs argentées éclairent la nuit presque aussi fort que la lumière du jour." Profitez de cet extraordinaire événement de nuit blanche! » Voilà une expression chinoise qui prend tout son sens en Arabie saoudite.

Pouvez-vous imaginer la capitale de l'Arabie saoudite transformée en scène immersive, entourée d'écrans à DEL avec du contenu créatif 3D visible à l'œil nu? De jour comme de nuit, la ville devient un joyeux monde illuminé qui se fait emporter par flot infini de gens, d'activités amusantes et de divertissements immersifs.

Durant l'événement, il y a des défilés de chars, des danseurs superbement habillés qui bougent avec passion, 2 760 véhicules aériens sans pilote présentant différentes formations dans le ciel, des feux d'artifice et des écrans ultra-HD pour la diffusion en continu.

Grâce à une combinaison d'écrans à DEL et de contenu créatif en 3D visible à l'œil nu, Unilumin Group a réussi à transformer la ville en un lieu d'immersion, et Riyadh Season, en une fête audiovisuelle spectaculaire. Cet événement à couper le souffle a impressionné la population locale, les touristes et le monde entier.

Les écrans de 7 000 m2 et le contenu créatif utilisés dans le cadre des festivités ont été fournis par Unilumin Group.

Les préparatifs représentent un projet exigeant et contraint à des délais serrés. Par exemple, les conditions climatiques uniques de l'Arabie saoudite ont dû être prises en compte, et la conception globale - y compris le contenu créatif 3D visible à l'œil nu - devait mettre en lumière l'essence de la culture arabe.

Pour présenter un événement de divertissement remarquable, Unilumin Group a pleinement mis à profit ses atouts techniques et a visé la perfection, comme l'avait souhaité l'autorité générale pour le divertissement en Arabie saoudite. Le projet a été achevé dans les 60 jours suivant la négociation commerciale, de la finalisation du plan des effets visuels à l'amélioration de l'effet scénique, en passant par le débogage de l'installation et la production de contenu créatif. Tous les écrans ont été allumés avec succès, dont un écran sphérique ultra grand d'un diamètre de 8 m, qui était difficile à concevoir et à installer.

Riyadh Season est le plus grand événement de divertissement de l'histoire de l'Arabie saoudite et s'inscrit dans ses projets visant à promouvoir la diversité économique et sociale. La première Riyadh Season en 2019 a duré trois mois et a stimulé l'économie de manière considérable. Dans le cadre de la relance des industries du tourisme et de l'hébergement, l'événement de cette année devrait recevoir 11,5 millions de visiteurs, dont 500 000 touristes internationaux.

Les capacités techniques et le professionnalisme exceptionnels d'Unilumin Group contribueront à faire briller la Riyadh Season de 2021 et à faire connaître l'entreprise à l'étranger.

