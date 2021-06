La revalorisation de l'ancien hôpital Royal Victoria franchit un nouveau jalon

QUÉBEC, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui que le Conseil des ministres a approuvé le dossier d'opportunité du projet de l'Université McGill pour revaloriser une partie du site patrimonial de l'ancien hôpital Royal Victoria, permettant ainsi un passage au dossier d'affaires pour celui-ci. Le projet, appelé « Nouveau Vic », vise à requalifier une partie des immeubles de l'ancien hôpital Royal Victoria, vacant depuis 2015 en raison du déménagement des activités hospitalières vers le CHUM et le CUSM.

Ce projet permettra de restaurer des bâtiments patrimoniaux et de donner une plus grande accessibilité au Mont-Royal à toute la communauté montréalaise en optimisant les voies de communication entre le site et le centre-ville, le mont Royal, les quartiers voisins et le campus du centre-ville de McGill.

Par ce projet, l'Université McGill souhaite créer un nouveau centre universitaire, un projet fondé sur deux grappes académiques complémentaires : les systèmes de développement durable et les politiques publiques. Ces pôles de savoir ont été choisis pour leur capacité à créer un environnement d'enseignement et de recherche pluridisciplinaire permettant la mise en œuvre de grands projets intersectoriels. Pour ce faire, le gouvernement accorde à l'Université McGill 20,4 millions de dollars pour la réalisation du dossier d'affaires ainsi que 36,2 millions de dollars pour des travaux préparatoires de décontamination des édifices.

Rappelons qu'à ce jour, seule l'Université McGill s'est montrée intéressée par les bâtiments de l'HRV. La configuration des espaces disponibles, de même que la complexité et le coût associé à la réfection des bâtiments patrimoniaux présentent encore plusieurs défis, mais font toujours l'objet de discussions avec d'éventuels partenaires.

Ce projet permettra à l'Université de moderniser son parc immobilier et de combler en grande partie son déficit d'espace d'enseignement et de recherche avec l'addition de plus de 25 000 mètres carrés.

Citation :

« Pour la protection et la sauvegarde de notre patrimoine, il est important d'aller de l'avant avec le projet de restauration des installations du site de l'hôpital Royal Victoria. Ces dernières risquent la dégradation si nous n'agissons pas. Notre gouvernement s'est assuré que le projet serait réalisé dans le plus grand respect du caractère unique du site. Le projet d'envergure de McGill dans une partie des locaux de l'ancien hôpital Royal Victoria aura très certainement un impact positif sur le milieu de vie des étudiants et de la communauté universitaire. En fait, c'est toute la communauté montréalaise qui en sortira gagnante avec une plus grande accessibilité au Mont-Royal. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

L'approbation du dossier d'affaires et le début de la phase de réalisation pourraient avoir lieu en 2022 et l'ensemble du projet pourrait être livré à la fin de 2027.

l'ensemble du projet pourrait être livré à la fin de 2027. La gestion du projet de requalification de l'ensemble du site de l'hôpital Royal Victoria a été confiée à la Société québécoise des infrastructures.

a été confiée à la Société québécoise des infrastructures. Le projet Nouveau Vic de l'Université McGill ne concerne qu'une partie de ce site.

Le coût total du projet est actuellement évalué à près de 700 millions de dollars. Pour sa part, le gouvernement a fixé sa contribution maximale à 475 millions de dollars.

