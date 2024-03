OTTAWA, ON, le 21 mars 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'une initiative importante visant à protéger les jeunes contre la dépendance à la nicotine, le gouvernement fédéral a annoncé des plans pour de nouvelles mesures concernant les sachets de nicotine, notamment des restrictions touchant la publicité, les arômes et les lieux de vente. Le ministre de la Santé, Mark Holland, a annoncé hier qu'il souhaite que les produits contenant de la nicotine ne soient vendus que dans les pharmacies derrière le comptoir. À l'heure actuelle, dans la plupart des provinces, il est possible de se procurer des sachets de nicotine dans n'importe quel magasin, y compris les dépanneurs et les stations-service. La Société canadienne du cancer félicite le ministre Holland pour cette annonce.

En juillet dernier, une société sœur d'Imperial Tobacco Canada Ltd. a reçu l'autorisation de vendre des sachets de nicotine aromatisée à des personnes de tous âges en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels. Lorsque ces produits se sont retrouvés sur les tablettes en octobre, c'était la première fois en plus de 100 ans qu'un produit contenant de la nicotine d'une compagnie de tabac pouvait être légalement vendu à des mineurs.

Au moment de lancer ses sachets de nicotine sur le marché, Imperial Tobacco a fait une promotion agressive des produits de façon à rejoindre les jeunes, notamment par la publicité axée sur le mode de vie, les réseaux sociaux et la publicité dans les dépanneurs près des friandises et des tablettes de chocolat.

« Les restrictions fédérales sur la vente et la commercialisation des sachets de nicotine aideront à prévenir la dépendance à la nicotine chez les jeunes et à les protéger contre les stratégies de marketing de l'industrie du tabac », a déclaré Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer.« Nous devons veiller à ce qu'une augmentation spectaculaire de la dépendance à la nicotine chez les jeunes, comme le vapotage,ne se reproduise plus. »

L'annonce d'hier a été faite quelques semaines après que la Colombie-Britannique eut limité, en février, la vente de sachets de nicotine dans la province aux pharmacies, derrière le comptoir. Le Québec a adopté une approche semblable, où les sachets de nicotine ne sont vendus que dans les pharmacies, et l'Ordre des pharmaciens du Québec a recommandé que les ventes se fassent uniquement derrière le comptoir.

En novembre 2023, la Société canadienne du cancer a joint sa voix à celles d'autres organismes de santé pour demander au gouvernement fédéral de prendre des mesures et d'éliminer immédiatement la faille qui permet la vente de sachets de nicotine sans restrictions adéquates. Plus tard au cours du mois, le ministre Holland s'est engagé à apporter des changements.

La grande majorité des fumeurs ont commencé à fumer à l'adolescence ou plus tôt. Bien que des progrès aient été réalisés pour réduire le tabagisme chez les jeunes au Canada, un grand nombre de jeunes se tournent maintenant vers d'autres produits contenant de la nicotine, y compris les produits de vapotage. Au cours de l'année scolaire 2021-2022, parmi les élèves du secondaire de 15 à 18 ans au Canada, 24 % des jeunes consommaient des produits de vapotage, par rapport à 9 % sept ans plus tôt. Avec l'arrivée sur le marché des sachets nicotiniques aromatisés l'an dernier, les jeunes risquent de nouveau de devenir dépendants de ces nouveaux produits de l'industrie du tabac.

