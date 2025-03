La réserve autochtone de Wôlinak et le gouvernement de la CAQ vont vendre les dangereux wax pens aux jeunes

MONTRÉAL, le 9 mars 2025 /CNW/ - Le 24 février dernier, un reportage à Radio Canada1 rapportait que la communauté abénakise de Wôlinak ouvrirait ce printemps une boutique de vapoteuses à cannabis, bien connues des jeunes sous le nom de wax pens. Ce type de cigarette électronique est illégal au Québec en raison de sa concentration trop élevée en THC. Or, le 29 novembre dernier, La Presse + rapportait2 que la SQDC s'apprêtait également à offrir ce produit sur ces tablettes, mais aussi en ligne, ce qui est illégal au Québec. La Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) dénonce l'incohérence et l'hypocrisie de la CAQ dans ce dossier.

Dans ce même reportage, le député caquiste du comté de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, dénonçait avec vigueur l'introduction sur le marché de ce produit néfaste pour les jeunes : «Moi, je le fais vraiment pour la protection des jeunes. Pourquoi leur faciliterait-on l'accès à un produit aussi attractif ? », a-t-il commenté. C'est pourtant exactement ce que la SQDC s'apprête à faire. « Le député Martel devrait faire preuve de cohérence, prendre son courage à deux mains et défendre avec la même intensité l'interdiction de ce produit dangereux auprès de son collègue et ministre de la Santé, Christian Dubé », a déclaré Valérie Galant, porte-parole de la Coalition des droits des vapoteurs du Québec.

Après avoir privé les vapoteurs adultes des saveurs qu'ils utilisaient pour arrêter de fumer, sous prétexte de protéger les jeunes, le gouvernement de la CAQ s'apprête maintenant à vendre des produits de vapotage au cannabis. Ce produit risque de créer un véritable engouement chez les jeunes. La CDVQ craint qu'après avoir vapoté du cannabis et y avoir pris goût, ceux-ci ne cherchent à se procurer en ligne des produits plus forts, illégaux et dangereux. De plus, puisque le cannabis proposé se vapote, pour de nombreux jeunes, il s'agira de leur première expérience de vapotage, ce qui contribuera assurément à l'augmentation du taux global de vapotage chez les jeunes.

