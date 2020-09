La rentrée scolaire, période emballante pour certains jeunes, peut être effrayante pour d'autres. Peu importe le problème ou la préoccupation, Jeunesse, J'écoute est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour offrir du soutien.

TORONTO, le 16 sept. 2020 /CNW/ - Ce mois-ci, alors que des millions de jeunes à travers le Canada retournent en classe, virtuellement ou en personne; il est évident que cette rentrée scolaire ne ressemble à aucune autre.

Des débuts de cours décalés aux contrôles de température, des masques obligatoires aux places assises respectant la distance sociale, les nouveaux protocoles mis en place pour lutter contre la propagation de la COVID-19 génèrent des niveaux élevés de stress et d'anxiété chez de nombreux élèves.

En fait, les données de Jeunesse, J'écoute révèlent qu'un jeune sur trois qui communique avec nous par texto éprouve un sentiment de détresse à l'idée de retourner à l'école, le troisième problème le plus récurrent après la solitude et la santé mentale.

« Jeunesse, J'écoute a recueilli des témoignages d'élèves, de parents et d'enseignants de toutes les régions du Canada qui se disent préoccupés par la rentrée des classes, a déclaré la présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute Katherine Hay. C'est une année scolaire sans précédent qui débute dans le contexte d'un moment historique qui ne ressemble à aucun autre. Nous tenons à dire aux gens d'un bout à l'autre du pays qu'ils ne sont pas seuls. Jeunesse, J'écoute possède une volonté absolument inébranlable de les soutenir peu importe où ils se trouvent; nous sommes déterminés à les aider à surmonter ces jours et ces semaines difficiles, comme nous le faisons depuis plus de 30 ans. »

Offrant la seule solution numérique en santé mentale disponible 24 heures par jour et 7 jours par semaine (en français et en anglais) pour les jeunes au Canada et proposant des services par téléphone ou par texto disponibles à toute heure du jour ou de la nuit, Jeunesse, J'écoute est là pour les élèves, les familles et les enseignants du Canada.

Pour aider des personnes de partout au pays qui ont besoin de se sentir épaulées pendant cette période de transition et d'incertitude, Jeunesse, J'écoute a développé un programme spécial, La rentrée scolaire, qui propose de nombreuses ressources, astuces et idées.

Le programme La rentrée scolaire comprend notamment :

Jeunesse, J'écoute offre également les astuces et les ressources qui suivent aux jeunes qui retournent à l'école, ainsi qu'aux adultes présents dans leur vie.

Astuces pour soutenir les jeunes qui retournent à l'école :

Commencez par encourager les conversations ouvertes. Les jeunes se sentiront plus à l'aise de parler ouvertement et honnêtement de leurs sentiments. Vous pouvez aussi les rassurer et leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y aura toujours quelqu'un prêt à les écouter.





Aidez-les à établir des limites personnelles qui leur permettront de se sentir en sécurité et à l'aise, et rappelez-leur de respecter la zone de confort des autres.





Il est important de faire preuve de souplesse et d'essayer de prendre les choses un jour à la fois, surtout que la situation peut continuer à évoluer au cours des prochaines semaines et des prochains mois.





Communiquez avec Jeunesse, J'écoute; aucun problème n'est trop petit et aucun enjeu n'est trop grand.

Il existe diverses stratégies pour les adultes qui désirent aider les jeunes à faire face au stress et s'adapter à l'incertitude. Par exemple :

Rappelez aux jeunes d'être gentils envers eux-mêmes. C'est un nouveau contexte et de nouvelles circonstances pour tout le monde, et nous essayons d'y voir plus clair ensemble.





Faites-leur savoir que leurs opinions et leurs sentiments comptent et que c'est correct de se sentir stressé.





Dites-leur que c'est correct de vivre ses émotions, que ce soit en pleurant ou en riant.





Assurez-les qu'ils peuvent toujours demander de l'aide.





Aidez-les à gérer leur temps.





Privilégiez les repas et les collations nutritifs et favorisez un sommeil de bonne qualité et la reprise d'une routine.





Rappelez aux jeunes qu'il est possible d'obtenir de l'aide de Jeunesse, J'écoute par téléphone ou texto, 24 heures par jour, sept jours par semaine.

Nous encourageons tous les jeunes et les adultes aidants à partager et à accéder aux ressources de Jeunesse, J'écoute. Du soutien est à portée de main 24 heures par jour, sept jours par semaine.

Les jeunes peuvent :

Appeler au 1 800 668-6868 pour bénéficier d'une séance avec un intervenant professionnel clinique (service offert en français, anglais et arabe).



Texter PARLER au 686868 pour échanger avec un Répondant aux crises, en français ou en anglais.

Les étudiants de niveau postsecondaire (en Ontario ) peuvent :

Appeler Allo J'écoute au 1 866 925-5454 (en Ontario ) pour une séance avec un intervenant professionnel clinique (service offert en anglais et en français).

Texter ALLOJECOUTEON au 686868 pour échanger avec un Répondant aux crises, en français ou en anglais.

Les étudiants de niveau postsecondaire (en Nouvelle-Écosse) peuvent :

Appeler Allo J'écoute au 1 833 292-3698 (en Nouvelle-Écosse) pour une séance avec un intervenant professionnel clinique (service offert en anglais et en français).



Texter TEXTO au 686868 pour échanger avec un Répondant aux crises, en français ou en anglais.

Les adultes de tous âges peuvent :

Texter MIEUX au 741741 pour échanger avec un Répondant aux crises, en français ou en anglais.

N'oubliez pas de consulter la liste de vérification pour la rentrée scolaire de Jeunesse, J'écoute, conçue pour aider les jeunes à composer avec les mesures prises par leur établissement scolaire en lien avec la COVID-19.

Merci aux partenaires nationaux de notre programme de rentrée scolaire, le Mouvement Desjardins et la Fondation Honda Canada.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service pancanadien de santé mentale virtuel qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel, en français, en anglais et en arabe, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant qu'experts nationaux de soins virtuels, nous offrons un espace sûr et fiable à des millions de jeunes, où ils peuvent appeler, texter ou bénéficier de services de soutien autogérés en cas de crise ou de besoin. En ce sens, notre transformation numérique nous permet d'envisager un avenir où toutes les personnes au pays pourront obtenir le soutien dont elles ont besoin, lorsqu'elles en ont besoin et de la manière dont elles en ont le plus besoin. Jeunesse, J'écoute s'appuie avec gratitude sur la générosité de ses donateurs, bénévoles, partenaires investisseurs, partenaires du secteur privé, ainsi que des gouvernements, qui alimentent et financent ses programmes. Apprenez-en plus à propos de nous au https://jeunessejecoute.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :

