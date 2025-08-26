Bien que les dépenses sociales soient en tête de liste des soucis financiers, de nombreux étudiants se sentent coincés par les droits de scolarité et les coûts de logement et d'épicerie, et leurs parents sous-estiment le stress qu'ils ressentent.

TORONTO, le 26 août 2025 /CNW/ - À l'approche de la rentrée scolaire, un nouveau sondage de la TD révèle que la très grande majorité des étudiants canadiens de niveau postsecondaire (92 %) éprouvent du stress lié à l'argent, un pourcentage considérablement plus élevé que la moyenne nationale (65 %). En tête de liste des préoccupations financières, on retrouve les dépenses sociales et le coût de cette nouvelle liberté financière. Près d'un étudiant sur trois (31 %) déclare que son principal facteur de stress financier provient d'activités telles que les sorties au restaurant, les concerts et les voyages ou du simple fait d'essayer de suivre ses amis, comparativement à seulement 10 % des Canadiens sondés qui ressentent la même chose. Le quart des étudiants s'inquiète des droits de scolarité (26 %), tandis que le cinquième se préoccupe des coûts de logement (22 %) et de l'épicerie (21 %).

« La rentrée scolaire devrait être un moment emballant pour les étudiants, l'occasion d'explorer de nouvelles idées, de nouer des amitiés et de façonner leur propre parcours en toute confiance, explique Joe Moghaizel, vice-président, parcours Conseils sur les services bancaires courants à la TD. Mais pour beaucoup, le stress financier peut éclipser ces possibilités. À la TD, nous nous engageons à aider les étudiants et leur famille partout au Canada à se sentir en confiance par rapport à leur avenir financier. Qu'il s'agisse d'établir un budget pour l'épicerie, de gérer les droits de scolarité ou d'épargner pour des expériences sociales, nous offrons des outils, des conseils et des ressources conçus pour les soutenir dans leur parcours vers l'indépendance financière. »

Les données ne mentent pas

Seul un étudiant sur 10 (11 %) se dit stable financièrement.

Seulement 64 % des étudiants considèrent savoir comment établir efficacement un budget, comparativement à 84 % de la population générale.

Même si la plupart d'entre eux possèdent déjà une carte de crédit, plus d'un tiers (37 %) des étudiants admettent qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement des cotes de crédit, et plus des trois quarts (83 %) ne connaissent pas leur propre cote de crédit.

Fossé générationnel

Les étudiants disent une chose, mais les parents en supposent une autre. Bien que 92 % des étudiants admettent éprouver du stress à l'égard de l'argent, seulement 75 % des parents sont conscients que leurs enfants éprouvent des difficultés financières. En ce qui concerne les cartes de crédit, 8 étudiants sur 10 en possèdent une (61 % à leur nom), mais seulement 6 parents interrogés sur 10 le savent - et seulement 35 % d'entre eux réalisent qu'elle est au nom de leur enfant.

De plus, les étudiants pensent à l'avenir et se préparent au marché du travail (31 % contre 11 % pour la population générale) et à l'endettement étudiant (25 % contre 4 % pour la population générale), alors que les parents sondés considèrent que le coût de la vie (54 %) et l'abordabilité du logement (57 %) sont des problèmes plus importants.

Conseils pour faciliter la vie des étudiants

La TD propose aux étudiants et à leurs parents plusieurs outils et ressources pour l'élaboration d'un budget et la planification financière dans le contexte des études postsecondaires :

Les forfaits bancaires TD pour étudiants comprennent un compte-chèques sans frais mensuels.

comprennent un compte-chèques sans frais mensuels. Le Calculateur de budget étudiant TD a été conçu pour aider les étudiants à gérer leurs finances plus efficacement en entrant leurs diverses sources de revenu et de dépenses comme leur revenu d'un travail à temps partiel, les aides financières, les droits de scolarité, les manuels scolaires et d'autres frais de subsistance afin qu'ils puissent voir où va leur argent et faire des ajustements si nécessaires.

a été conçu pour aider les étudiants à gérer leurs finances plus efficacement en entrant leurs diverses sources de revenu et de dépenses comme leur revenu d'un travail à temps partiel, les aides financières, les droits de scolarité, les manuels scolaires et d'autres frais de subsistance afin qu'ils puissent voir où va leur argent et faire des ajustements si nécessaires. L'application Dépense TD permet aux titulaires d'un compte et d'une carte de crédit TD de prendre en main leur épargne et leurs dépenses en faisant un suivi quotidien et mensuel de leur flux de liquidités, en créant une liste des objectifs d'épargne à réaliser et en obtenant des renseignements pour les concrétiser.

permet aux titulaires d'un compte et d'une carte de crédit TD de prendre en main leur épargne et leurs dépenses en faisant un suivi quotidien et mensuel de leur flux de liquidités, en créant une liste des objectifs d'épargne à réaliser et en obtenant des renseignements pour les concrétiser. Le portail de conseils pour étudiants de la TD peut aider les étudiants dans leur parcours financier pendant leurs études et au-delà grâce à une variété de conseils en matière de planification financière.

Apprenez-en plus sur la façon dont la TD peut aider les étudiants à prendre des décisions financières importantes : https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/solutions/services-bancaires-pour-etudiants.

À propos du sondage de la TD

Ce sondage a été mené par The Harris Poll Canada du 14 au 18 août 2025, auprès d'un échantillon de 197 étudiants postsecondaires actuels ou futurs (âgés de 18 à 28 ans) et de 260 parents d'étudiants postsecondaires, au sein d'une base représentative à l'échelle nationale de 3 036 Canadiens. Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de 6,98 %, 19 fois sur 20.

