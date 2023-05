LA RENCONTRE DES ENTREPRENEURS FRANCOPHONES 2023 : LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA FRANCOPHONIE CONFIRME SA PRÉSENCE

MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec est heureux d'annoncer que la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, sera de passage à La Rencontre des Entrepreneurs Francophones (La REF), qui se tiendra du 11 au 13 juin prochains au Centre des Congrès de Québec.

Sous la présidence d'honneur de Mme Danièle Henkel, La REF sera l'occasion pour les milieux d'affaires francophones de partout dans le monde d'assister à des conférences sur une multitude de sujets qui touchent le monde entrepreneurial. Cet événement de réseautage incontournable permettra aux invités d'échanger sur la francophonie économique notamment en Amérique, la transition énergétique, le développement durable, la résilience de nos chaînes logistiques et plus encore. La programmation complète de La REF peut être consultée en cliquant ici.

Le CPQ est heureux de pouvoir compter sur des partenaires qui lui permettent de réaliser cet événement. Il tient à remercier le Gouvernement du Québec et Fasken d'être des partenaires financiers majeurs. De plus, soulignons la collaboration de Québec International dans l'organisation de La REF.

Citations

« Ma présence à La Rencontre des Entrepreneurs Francophones est une occasion pour moi de témoigner de l'engagement de l'OIF en faveur du développement de l'économie francophone à l'international. Je suis convaincue que cet évènement sera un catalyseur important pour le renforcement de la coopération économique au sein de notre espace commun. »

Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie

« Le Québec, comme vaisseau amiral de la langue française en Amérique du Nord, doit exercer un leadership fort au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). La tenue de la Rencontre des entrepreneurs francophones dans notre capitale nationale confirme l'important rôle du Québec en Francophonie. Je suis très heureuse d'accueillir la secrétaire générale de l'OIF, dont la présence saura marquer le coup de cet important rendez-vous de la Francophonie économique du monde entier. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« C'est pour moi un grand honneur d'accueillir Mme Mushikiwabo à la troisième édition de La REF. Sa présence vient confirmer, une fois de plus, l'importance de cet événement pour la francophonie économique mondiale. Dans moins d'un mois, nous accueillerons près de 800 représentants de la communauté des affaires internationales pour venir échanger sur les défis des entreprises, les opportunités d'affaires et l'importance d'entretenir ce réseau francophone. »

Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec

« La présence de Mme Mushikiwabo est une nouvelle démonstration de la confiance qu'elle porte en la mission de l'Alliance. Nos organisations collaborent étroitement pour faire rayonner la francophonie économique à l'international et la troisième édition de la REF est une occasion parfaite de faciliter les rencontres et les échanges entre les secteurs privés de l'espace francophone. »

M. Geoffroy Roux de Bézieux, président du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) et président de l'Alliance des Patronats Francophones

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

À propos de l'Alliance des Patronats Francophones :

Fondée officiellement le 29 mars 2022 à Tunis par des organisations patronales francophones, l'Alliance est une association internationale qui vise à renforcer les liens entre entreprises et économies francophones de façon concrète et opérationnelle. Elle compte 28 organisations patronales, de différentes nations, qui représentent à eux près de 10 millions d'entreprises. Le CPQ est le représentant pour l'Amérique du Nord et occupe les fonctions des vice-président et trésorier. Les représentants de l'Alliance se réunissent sur une base annuelle lors de la Rencontre des Entrepreneurs Francophones (La REF). Les deux premières éditions de La REF ont eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et à Paris, en France. Les deux événements ont permis de rassembler chacun plus de 500 personnes.

