La réglementation des produits de vapotage devrait protéger les jeunes et aider les fumeurs adultes à effectuer une transition

TORONTO, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, dans sa présentation à Santé Canada, Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a affirmé que les produits de vapotage devraient être réglementés afin de protéger les jeunes contre l'accoutumance à la nicotine et d'aider les fumeurs adultes à délaisser la cigarette.

Les recommandations de RBH ont été soumises à Santé Canada, alors qu'il examine des mesures réglementaires à venir sur les étiquettes et les emballages des produits de vapotage.

RBH appuie un certain nombre de propositions gouvernementales qui visent à protéger la santé et la sécurité du public. Celles-ci incluent :

De nouvelles étiquettes d'avertissement pour indiquer que le vapotage ne convient pas aux jeunes, qu'il n'est pas sans risque et qu'il contient de la nicotine, une substance qui crée une dépendance;

L'affichage de la teneur en nicotine dans un format normalisé qui permet aux fumeurs adultes de prendre des décisions éclairées et de comprendre la différence entre les produits;

en nicotine dans un format normalisé qui permet aux fumeurs adultes de prendre des décisions éclairées et de comprendre la différence entre les produits; L'interdiction de vendre des produits de vapotage dont la concentration en nicotine est de 66 mg/mL ou plus;

L'ajout d'une liste d'ingrédients sur l'emballage des substances de vapotage pour des raisons de normalisation et de sécurité;

Des avertissements de toxicité et des emballages à l'épreuve des enfants pour certains produits de vapotage.

Pour ce faire, RBH propose d'apporter deux changements précis à la réglementation des produits de vapotage :

Modifier les avertissements proposés relatifs à la santé pour qu'ils indiquent que les produits de vapotage contiennent de la nicotine, qu'ils créent une dépendance et qu'ils ne sont pas sans risque, mais qu'ils sont une meilleure solution que la cigarette;

Définir les vaporisateurs de tabac comme étant des produits de vapotage afin de les réglementer de façon appropriée.

Les recommandations de RBH permettraient à Santé Canada d'élargir son approche qui vise la réduction des risques sur la santé associés à la consommation de nicotine, et ce, en continuant d'informer les fumeurs adultes que les produits de vapotage sont une meilleure solution que la cigarette.

Santé Canada reconnaît que les produits de vapotage libèrent la nicotine de façon beaucoup moins nocive que les cigarettes. Dans une déclaration publiée le 31 mai 2019, l'organisme a affirmé : « Ces produits ne s'adressent pas aux non-fumeurs ou aux jeunes, mais les fumeurs qui les utilisent pour remplacer complètement la cigarette réduisent considérablement leur exposition à des dizaines de substances toxiques et cancérigènes présentes dans la fumée de cigarette. » Les avertissements et les étiquettes des produits de vapotage devraient refléter cette réalité.

En effet, RBH est d'avis que cette réglementation devrait être harmonisée et s'appliquer à d'autres appareils de vapotage qui chauffent les substances grâce à une pile, incluant ceux qui chauffent (mais qui ne brûlent pas) le tabac.

Santé Canada vise à réduire le taux de tabagisme à 5 % d'ici 2035. RBH croit qu'avec les bonnes technologies et politiques, cet objectif pourrait être atteint plus rapidement.

CITATIONS : Peter Luongo, directeur général, RBH

Nous appuyons l'objectif du gouvernement visant à réduire le vapotage chez les jeunes pour aider la prochaine génération à assurer un avenir sans fumée au Canada .

. Les produits de vapotage sont destinés aux fumeurs adultes, et cela devrait être indiqué sur les emballages et étiquettes.

Les parents ont des préoccupations liées au vapotage. Alors que les enfants retournent à l'école, les Canadiens devraient être conscients des risques.

Les avertissements relatifs à la santé doivent communiquer de manière efficace les risques que représentent les produits de vapotage pour les non-fumeurs et les jeunes.

Nous soutenons l'objectif de Unsmoke Canada. Pour qu'un tel changement survienne, il faut que les décideurs, les consommateurs et la société jouent tous leur rôle.

Le message au cœur de la campagne Un smoke est : Si vous ne fumez pas, ne vous y mettez pas. Si vous fumez, arrêtez. Si vous n'arrêtez pas, changez.

smoke est : Si vous ne fumez pas, ne vous y mettez pas. Si vous fumez, arrêtez. Si vous n'arrêtez pas, changez. Le meilleur choix pour les Canadiens est de ne jamais commencer à fumer ou à vapoter, ou d'arrêter cette habitude complètement.

Il est temps que ça change. L'innovation a permis la mise au point de produits alternatifs plus sains pour les adultes qui continueraient autrement de fumer la cigarette.

Les règles et la réglementation du gouvernement devraient encourager les fumeurs adultes actuels à délaisser la cigarette.

Un exemplaire complet de la présentation de RBH à Santé Canada peut être obtenu sur demande.

Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc, une filiale de Philip Morris International Inc., est une société productrice de tabac de premier ordre au Canada qui compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. RBH a officiellement été reconnue en tant qu'employeur de choix au Canada en 2019 pour l'excellence des conditions de travail offertes à ses salariés. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.rbhinc.ca et www.unsmoke.ca.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Larysa Woloszansky, Relations avec les médias, Tél. : 416 432-3621, Larysa.woloszansky@rbhinc.ca ; Sarah Tratt, Relations avec les médias, Tél. : 416 986-4432, sarah.tratt@rbhinc.ca

Related Links

https://www.pmi.com/markets/canada/en/about-us/ove