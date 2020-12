PEMBROKE, ON, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure déterminé à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour consolider l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir notre secteur des ressources naturelles. Ce sera plus important que jamais maintenant que nous rouvrons l'économie et planifions notre relance pour l'après-pandémie.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 100 000 $ à Ottawa River Energy Solutions pour l'installation de 23 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) dans la région de la vallée de la rivière des Outaouais.

L'investissement encouragera l'adoption de véhicules à émission zéro en donnant aux Ontariens des options de recharge plus nombreuses dans leurs lieux de vie, de travail et de loisirs.

Le financement fédéral provient du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie l'objectif ambitieux du gouvernement de faire en sorte que, d'ici 2040, tous les véhicules de promenade vendus au pays soient des véhicules à émission zéro.

Le gouvernement a investi plus de 600 millions de dollars pour rendre les VE plus abordables et soutenir le déploiement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide ainsi que l'installation de bornes dans des zones centrales, notamment dans les rues et à proximité d'immeubles d'habitation et de lieux de travail. Ces fonds serviront également à aménager des stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret et des stations d'hydrogène dans des centres métropolitains. Grâce aux infrastructures qui seront aménagées avec ces investissements, les gens pourront recharger leur véhicule d'un bout à l'autre du pays. Des fonds seront aussi accordés pour la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération, de même que pour l'élaboration de codes et de normes connexes.

À ces investissements s'ajouteront les engagements prévus dans le récent Énoncé économique de l'automne, qui propose d'accélérer davantage l'adoption des véhicules à émission zéro (VEZ) en versant un supplément de 150 millions de dollars sur trois ans à compter de 2021-2022 pour des infrastructures de recharge pour VEZ, de même qu'un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs à l'achat de VEZ qui rendront ces véhicules plus abordables pour les Canadiens.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir plus vert, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Nous offrons aux conducteurs canadiens des options plus écologiques pour se rendre à la destination de leur choix. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Ottawa River Energy Solutions est ravie de collaborer avec RNCan pour investir dans des infrastructures énergétiques vertes et réaliser un projet qui permettra de doter des collectivités rurales de l'Ontario de bornes de recharge pour VEZ. L'ajout de ces bornes contribuera non seulement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à atténuer l'angoisse de la panne chez les conducteurs de VEZ empruntant les autoroutes 417, 17 et 60 et à leur rendre la tâche plus facile. Le projet ouvrira également de meilleures possibilités de développement économique pour les municipalités en raison de l'effet de retombée qu'aura, sur les entreprises locales, l'installation stratégique de bornes de recharge à proximité de zones commerciales et d'espaces publics. »

Justin Allen, président

Ottawa River Energy Solutions

« La Pembroke Petawawa District Community Foundation est heureuse de soutenir ce grand projet axé sur les moyens de transport écologiques. Nous croyons que les véhicules électriques sont essentiels à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ces bornes de recharge sont un élément central de cette stratégie. »

Fred Blackstein

Petawawa Pembroke District Community

