La région de l'Outaouais a besoin d'outils supplémentaires pour prévenir les éclosions

QUÉBEC, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - La porte-parole en matière de santé, Mme Marie Montpetit, et le député de Pontiac, M. André Fortin, se sont montrés inquiets de la situation de la COVID-19 dans la région de l'Outaouais. Bien que la pandémie ait des impacts importants dans l'ensemble des régions, il faut reconnaître que la situation ici est particulièrement critique, de sorte que le gouvernement caquiste y a décrété des mesures sanitaires plus exigeantes.

Malgré l'implantation des mesures exceptionnelles, le gouvernement caquiste pourrait en faire plus pour prévenir les éclosions. En ce sens, l'opposition officielle propose au gouvernement de :

Diminuer les délais d'accès et de réception des résultats de dépistage, qui sont encore de quelques jours : une situation inacceptable après 1 an de pandémie ;





Prévoir des tests rapides pour les écoles, dès la reprise des classes, ainsi que des purificateurs d'air ;





Favoriser le dépistage dans les lieux d'éclosion en déployant massivement des tests rapides, par exemple dans les entreprises ;





Étendre la vaccination aux travailleurs essentiels, notamment les professeurs, les enseignants et les éducatrices en services de garde et aux personnes qui ont des maladies chroniques, comme c'est le cas actuellement à Montréal ;





Accélérer la cadence de vaccination pour tous les groupes en travaillant avec les entreprises de la région pour permettre le déploiement de lieux de vaccination supplémentaires. Alors que 450 entreprises avaient levé la main au gouvernement, aucune n'a été sélectionnée pour le moment en Outaouais.

« Le gouvernement doit redoubler d'efforts notamment au niveau du dépistage en Outaouais. Il sera impossible de se sortir la tête de l'eau si nous ne reprenons pas le contrôle de la situation et le dépistage en est la clé. Une moyenne de 5 jours d'attente pour l'obtention de résultats, c'est inacceptable à cette étape-ci de la pandémie. Nous demandons à la population de respecter l'ensemble des règles sanitaires, toutefois, le gouvernement doit également faire sa part, et cela passe par le déploiement à grande échelle de la campagne de vaccination et de dépistage à travers le Québec afin d'éviter le délestage des hôpitaux en région. »

Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé.

André Fortin, député de Pontiac.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Jack Roy, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-877-4991, [email protected]