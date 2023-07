OTTAWA, ON, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Chaque jour, un nombre effarant de Canadiens et de Canadiennes peinent à accéder aux soins de santé dont ils et elles ont besoin. L'accès aux soins n'est plus équitable, pas plus qu'il n'est fiable. Les têtes dirigeantes des gouvernements ont maintenant la responsabilité de stabiliser et de reconstruire les systèmes de santé, qui périclitent depuis beaucoup trop longtemps. C'est pourquoi l'Association médicale canadienne (AMC), à l'origine d'un regroupement national de médecins qui croient en un avenir meilleur pour la santé, propose des solutions en matière de soins de santé à l'occasion de la rencontre des premiers ministres du Canada, qui se tiendra à Winnipeg la semaine prochaine.

Aujourd'hui, l'AMC publie une série d'objectifs ambitieux dont peuvent s'inspirer les gouvernements pour améliorer le système de santé. Ces objectifs s'appuient sur les conditions prévues dans les ententes bilatérales fédérales, provinciales et territoriales sur la santé. Ils jouent un rôle fondamental dans la transformation des systèmes de santé et s'appuient sur des solutions que l'AMC préconise depuis longtemps, notamment la planification pancanadienne des ressources humaines de la santé, le développement de modèles de prestation de soins primaires en équipes, l'adoption de mesures facilitant la mobilité des effectifs de la santé et la prestation de soins virtuels, ainsi que la promotion de la réconciliation et l'amélioration de la reddition de comptes dans l'ensemble du système de santé.

« Nous pouvons convenir à l'unanimité que le statu quo n'est plus une option. Nos systèmes de santé ne changeront pas, à moins que nous ne changions la façon dont nous essayons de régler nos nombreux problèmes », affirme le Dr Alika Lafontaine, président de l'AMC. « Ces objectifs sont axés sur l'action -, il s'agit d'accélérer la mise en place de changements efficaces pour résoudre l'enjeu le plus important au Canada : l'accès aux services de soins de santé. Pour y parvenir, nous devons mesurer les aspects qui comptent le plus pour la patientèle et les prestataires de soins de santé. En mettant en place de nouvelles méthodes de collecte et d'évaluation des données sur nos systèmes de santé, nous pourrons mieux comprendre comment aller de l'avant. La mesure du progrès pousse à l'action. Si nous pouvons nous entendre sur ce qui doit être fait différemment, les gouvernements et les gestionnaires du système de santé pourront établir clairement les étapes clés nécessaires pour apporter de réelles améliorations. »

Avec ces nouvelles cibles en matière de soins de santé, l'AMC demande aux gouvernements d'améliorer l'accès aux soins sur plusieurs plans, notamment par :

l'élimination des fermetures des services d'urgence en milieu hospitalier d'ici trois ans;

l'augmentation du nombre de nouveaux médecins de famille à 7 500 d'ici cinq ans, et à 15 000 d'ici 10 ans;

l'augmentation du pourcentage de la population canadienne ayant un prestataire de soins de santé primaires attitré (85 % à l'heure actuelle) à 90 % d'ici cinq ans, et à 95 % d'ici 10 ans;

la réduction des temps d'attente médians pour les services communautaires de santé mentale et de toxicomanie à deux semaines d'ici 2028, et à une semaine d'ici 2033;

à une semaine d'ici 2033; l'augmentation du pourcentage d'interventions prioritaires effectuées en deçà des valeurs de référence pour ce qui est des temps d'attente acceptables sur le plan médical à 80 % d'ici cinq ans et à 90 % d'ici 10 ans;

l'augmentation du pourcentage de Canadiens et de Canadiennes pouvant accéder à leur dossier de santé électronique à 75 % d'ici cinq ans et à 90 % d'ici 10 ans.

L'AMC demande également aux gouvernements de mobiliser les Canadiens et les Canadiennes à l'égard des questions relatives à leur système de santé provincial ou territorial en les informant des progrès accomplis et en améliorant la reddition de comptes dans l'ensemble du pays.

Le Dr Alika Lafontaine rencontrera les premiers ministres du Canada dans le cadre de la réunion du Conseil de la fédération, qui se tiendra à Winnipeg du 10 au 12 juillet.

À PROPOS DE L'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour organiser une entrevue ou pour obtenir un supplément d'information : Relations de l'AMC avec les médias : relationsmé[email protected]; Elena Gabrysz, 514 839-7296; Eric Lewis, 506 566-1671