CALGARY, AB, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Le méthane est à l'origine d'environ 30 % de la hausse des températures à l'échelle planétaire et représente environ 13 % des émissions totales de gaz à effet de serre du Canada. La réduction des émissions de méthane est un élément clé du plan climatique renforcé qu'a élaboré le Canada pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a aujourd'hui annoncé qu'un an après son lancement, le Programme côtier et infracôtier du Fonds de réduction des émissions (FRE) permet de faire de grandes avancées dans la réduction des émissions de méthane en aidant les sociétés pétrolières et gazières à adopter des technologies propres tout en soutenant l'emploi dans le secteur.

Lancé à l'automne 2020 comme mesure de lutte contre la COVID-19, le FRE est destiné à maintenir les emplois et à soutenir les travailleurs du secteur pétrolier et gazier de même que les collectivités touchées durant la pandémie. De petites et moyennes entreprises ainsi que de nombreuses collectivités de l'Ouest canadien dont Estevan (Saskatchewan), Brandon (Manitoba) et Slave Lake (Alberta), où des projets sont en cours, ont tiré directement profit de ce programme.

À ce jour, les entreprises admissibles ont reçu 134 millions de dollars du FRE pour soutenir 81 projets qui devraient se traduire par une réduction de 4,6 mégatonnes d'équivalent dioxyde de carbone dans la première année suivant l'achèvement des projets - ce qui équivaut à retirer des routes un million de véhicules de promenade pendant un an. Ces projets sont un moyen peu coûteux de réduire les émissions nocives tout en soutenant l'emploi et les collectivités locales. Ces réductions seront en grande partie réalisées par de petites et moyennes entreprises situées en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Colombie-Britannique.

Le ministre Wilkinson soulignera les résultats du FRE à ce jour au cours de sa visite à Calgary, où il tiendra une table ronde avec la chambre de commerce de Calgary et le Business Council of Alberta, en plus de rencontrer des membres du secteur pétrolier et gazier.

Le FRE est l'une des nombreuses mesures de soutien à la décarbonation dans le secteur pétrolier et gazier, mais le gouvernement reconnaît qu'il faudra intensifier l'action climatique pour atteindre les objectifs climatiques du Canada. C'est pourquoi le gouvernement a fixé un prix sur la pollution par le carbone, promis d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et annoncé son engagement à élaborer un plan pour réduire les émissions de méthane dans tous les secteurs de l'économie canadienne et à abaisser les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier d'au moins 75 % par rapport aux niveaux de 2012 d'ici 2030.

Citations

« Le Fonds de réduction des émissions a contribué à maintenir l'emploi et à réduire les émissions dans le secteur pétrolier et gazier canadien pendant la pandémie de COVID-19. Ce programme a offert un soutien essentiel aux petites et moyennes entreprises du secteur de l'énergie, et notre gouvernement est fier d'avoir appuyé les travailleurs tout en abaissant les émissions. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Nous tenons à profiter de cette occasion pour remercier le ministre Wilkinson et le gouvernement fédéral de cette initiative qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre en favorisant l'adoption de technologies propres. Nous sommes aussi reconnaissants des occasions d'emploi qui ont découlé de cette initiative. »

Roy Ludwig

Maire d'Estevan

« La Ville de Brandon est ravie de l'investissement fait dans un projet local grâce au Fonds de réduction des émissions et salue cette initiative du gouvernement fédéral. Le projet a soutenu l'activité économique et l'emploi dans la région et permettra de réduire sensiblement les émissions. »

Rick Chrest

Maire de Brando

« La Ville de Slave Lake se réjouit de voir le gouvernement fédéral investir dans des projets et entreprises de la région qui ont à cœur de soutenir la création d'emplois tout en continuant de réduire les émissions. »

Tyler Warman

Maire de Slave Lake

Quelques faits

Le Programme côtier et infracôtier du FRE en est maintenant à sa troisième période d'inscription. Les sociétés qui souhaitent profiter de cette aide financière ont jusqu'au 7 janvier 2022 pour déposer une demande. Nous encourageons les sociétés d'exploitation côtière et infracôtière admissibles à soumettre leurs candidatures par le biais du site Web du FRE. On trouve également en ligne des renseignements supplémentaires sur les deux composantes du volet extracôtier du fonds.

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre et un polluant climatique à courte durée de vie qui a un potentiel de réchauffement planétaire 86 fois plus élevé que le dioxyde de carbone durant les 20 premières années qui suivent son rejet dans l'atmosphère.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Directeur des communications, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca