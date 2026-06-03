OTTAWA, ON, le 3 juin 2026 /CNW/ - Selon une analyse mise à jour de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la réduction ou l'élimination des droits d'aménagement pourrait faire croître le nombre d'ensembles résidentiels financièrement viables dans les villes canadiennes. La hausse se situerait entre 9 et 14 % dans les villes où les droits d'aménagement sont élevés.

Mathieu Laberge, Économiste en chef et premier vice-président, Perspectives de l’habitation de la SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

La SCHL a mis à jour l'ensemble de données de son Enquête sur les droits et frais d'aménagement, dont les résultats ont été publiés en décembre 2025. Les données portent maintenant sur 40 municipalités et s'accompagnent d'une nouvelle modélisation qui permet d'évaluer comment ces droits se répercutent sur la viabilité des projets d'aménagement résidentiel.

Dans son dernier article, Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL, présente l'Analyseur de la viabilité des projets d'aménagement résidentiel de la SCHL et décrit comment la réduction des droits d'aménagement influe sur la viabilité des projets dans différents marchés. Il y explique que l'effet d'une telle réduction varie beaucoup selon les municipalités. L'article aborde aussi les inconvénients de la réduction des droits d'aménagement, en plus de souligner l'incidence d'une telle mesure sur l'offre de logements et la nécessité d'accroître l'uniformité et la transparence des données.

Lisez l'article intégral sur le site Web de la SCHL.

Citation :

« La réduction des droits d'aménagement peut améliorer la viabilité des ensembles résidentiels, surtout dans les collectivités où ces droits sont les plus élevés. Toutefois, la réduction doit être importante pour que l'offre de logements augmente de façon considérable et elle ne représente qu'une partie de la solution, a expliqué Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL. Améliorer l'abordabilité exigera une approche plus globale. Il faudra entre autres améliorer la réglementation de l'aménagement du territoire et accroître l'échelle de production et l'innovation afin de stimuler la productivité du secteur de la construction. »

Faits en bref :

La SCHL publie des tableaux de données mis à jour pour 40 municipalités du Canada. Elle vient en effet d'ajouter 10 municipalités dans sa série initiale, qui comptait 30 tableaux.

Dans les municipalités du Grand Vancouver, les droits d'aménagement ont augmenté d'environ 10 % depuis décembre 2025, en grande partie en raison de la hausse des droits régionaux. Le conseil conjoint de Metro Vancouver a annoncé qu'il demande l'approbation du gouvernement provincial pour ramener les droits aux niveaux de 2025.

En Alberta, en Ontario et au Québec, les droits d'aménagement n'ont pas beaucoup changé.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus ou pour demander une entrevue avec Mathieu Laberge, veuillez communiquer avec les Relations avec les médias de la SCHL : [email protected]