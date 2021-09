ARGENT - Aurélie Rivard, paranatation, 100 m dos S10 femmes

ARGENT - Brent Lakatos, para-athlétisme, 800 m T53 hommes

RÉCOLTE DE MÉDAILLES DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 3

Argent : 10

Bronze : 5

Total : 18

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Para-athlétisme

C'est sous la pluie battante de Tokyo que Brent Lakatos a décroché une deuxième place au 800 m T53 hommes. En tête après le premier tour, il a été rattrapé par le Thaïlandais Pongsakorn Paeyo qui est allé chercher sa troisième médaille d'or des Jeux en abaissant le record paralympique à 1:36.07. Le Canadien, qui conserve son record du monde, le suivait de près et il a franchi le fil d'arrivé en 1:36.32. L'athlète de 41 ans, qui avait terminé au troisième rang sur la distance à Rio 2016, a maintenant quatre médailles d'argent des Jeux de Tokyo à son palmarès qui compte maintenant onze médailles des Jeux paralympiques.

« Ça fait beaucoup de médailles d'argent et je voulais vraiment ramener une médaille d'or à la maison. Je voulais vraiment entendre notre hymne national. Je suis sûr que dans quelques jours, je serai content. Il faut que je me concentre sur le marathon et donc c'est ce à quoi je vais penser au cours des prochains jours pour essayer de donner ma meilleure performance », confie l'athlète.

La sprinteuse Marissa Papaconstantinou (Toronto, Ont.) s'est qualifiée pour sa deuxième finale paralympique des Jeux en terminant deuxième de sa vague du 100 m T64 femmes. Elle a réussi le quatrième meilleur temps des qualifications, 13.22 secondes. La finale est présentée vendredi soir, heure de Tokyo.

La coureuse en fauteuil roulant Jessica Frotten (Whitehorse, Yn) était également à l'œuvre. Elle a pris le huitième rang de la finale du 400 m T53 femmes, sa première finale paralympique.

« Juste participer à la finale me rend vraiment heureuse. Je pensais en avoir un peu plus et j'aurais aimé en donner un peu plus, mais je suis super contente de ma performance. La piste est vraiment mouillée et je dérapais un peu dans le virage donc ça m'a ralenti un peu », dit-elle.

Paranatation

Aurélie Rivard est une abonnée du podium et jeudi, elle a ajouté une cinquième médaille à sa récolte de Tokyo en décrochant l'argent au 100 m dos S10 femmes. Il s'agit de son meilleur résultat en carrière à cette épreuve. Cinquième au virage, elle a remonté la pente pendant les 50 derniers mètres pour se catapulter en deuxième place avec un record personnel de 1:08.94. Elle a maintenant deux médailles d'or, une d'argent et deux de bronze des Jeux de Tokyo, une pour chaque épreuve à laquelle elle a pris part. Les dernières épreuves de paranatation sont présentées vendredi, et il reste une épreuve au programme de la nageuse, le 200 m quatre nages individuel SM10.

« C'est une médaille surprise. Je visais le podium, mais je suis vraiment contente d'avoir gagné l'argent. La course était super et j'ai vraiment bien terminé. Je suis contente de ma course, même si je n'avais aucune idée d'où je me situais par rapport aux autres jusqu'à ce que je touche le mur. C'est mon meilleur temps et la première fois de ma vie que je nage sous les 1:09.00. Je suis très heureuse de ma première médaille au 100 m dos », dit la nageuse.

Toujours à la piscine, le relais canadien du 4 x 100 m quatre nages femmes composé de Danielle Kisser (Delta, C.-B.), Katarina Roxon (Kippens, T.-N.-L.), Morgan Bird (Calgary, Alb.) et Abi Tripp (Kingston, Ont.) a été disqualifié de la course après avoir obtenu une septième place. Angela Marina (Cambridge, Ont.) a pris le cinquième rang de sa vague du 100 m dos S14 et n'a pas accédé à la finale.

Paracanoë

Le temps était pluvieux à Tokyo, mais les trois athlètes canadiens, dont ce sont les premiers Jeux paralympiques, ont réussi à se faufiler en demi-finale de leurs épreuves respectives.

Brianna Hennessy (Ottawa, Ont.), la seule Canadienne qui participe aux épreuves de deux embarcations, a pris le troisième rang des qualifications du 200 m VL2 et du 200 m KL1 femmes.

« Notre priorité pour la course de suivre le plan de match que nous avons pensé et pratiqué pendant les mois précédant les Jeux, de façon à finir la course à surmonter la nervosité avant la course. Nous pouvons maintenant bâtir sur ces fondations au cours des prochains jours », explique-t-elle.

En qualification du 200 m KL2 femmes en kayak, Andrea Nelson (Markham, Ont.) a elle aussi terminé troisième. Lors des Championnats du monde de 2019, elle a conclu l'épreuve au cinquième rang.

Mathieu St-Pierre (Shawinigan, Qc) a pris le cinquième rang de sa vague de qualification de va'a 200 m VL2 hommes.

Parabadminton

La première paralympienne canadienne en parabadminton, Olivia Meier (Winnipeg, Man.), a fait ses débuts jeudi. Pour son premier match, elle affrontait la Thaïlandaise Chanida Srinavakul dans un duel serré où elle s'est inclinée 2-1 au troisième set. Elle était ensuite opposée à la médaillée de bronze des Championnats du monde, la Norvégienne Helle Sofie Sagoey qui l'a défaite en manches consécutives. La fiche de l'athlète de 22 ans est de 0-2 après la première journée de la phase de groupe et il lui reste un match à jouer.

Boccia

L'équipe de boccia en double BC4 composée de Iulian Ciobanu (Montréal), Marco Dispaltro (Montréal) et Alison Levine (Montréal) a obtenu une fiche d'une victoire et une défaite au premier jour de la phase de groupe.

L'équipe a commencé par une solide victoire de 9-4 sur le Portugal.

« Nous sommes très heureux d'avoir commencé le tournoi en double avec une bonne victoire pour donner le ton au reste du tournoi. Nous avons joué avec confiance, nous avons mis leurs erreurs à profit, et nous avons montré ce que nous sommes venus faire ici », dit Alison Levine.

La joueuse s'attendait à un match plus corsé contre le Brésil et la rencontre lui a donné raison. Le Canada a subi une défaite des plus serrées de 4-3 au terme d'une rencontre enlevante qui s'est décidée par un point en dernière manche. Il reste aux Canadiens deux matchs à disputer vendredi. Les deux premières équipes de chaque groupe avancent en demi-finale.



Paracyclisme

Les compétitions se terminaient jeudi pour les paracyclistes canadiens.

Malgré une météo capricieuse, Shelley Gautier (Niagara Falls, Ont.) a terminé dans le top 5 de la course sur route T1-2 en 1:32:08. Marie-Ève Croteau (Québec, Qc) a pris le départ de la même course, mais elle n'a pas été en mesure de la terminer.

« Je me sentais bien aujourd'hui. J'étais très compétitive et j'ai réussi à tirer avantage des courbes et des virages et de la chaussée mouillée. J'aime les courses sous la pluie parce que ça ne me dérange pas et j'ai réussi à bien performer », dit Gautier.

Keely Shaw (Midale, Sask.) est la première médaillée du Canada des Jeux de Tokyo 2020. Au premier jour des Jeux, elle a remporté le bronze de la poursuite individuelle et aujourd'hui, elle a terminé au treizième rang de la course sur route C4 femmes. Ross Wilson (Sherwood Park, Alb.) n'a pas terminé la course dans la catégorie C1-3 hommes.

TOUS LES RÉSULTATS

CLIQUEZ ICI pour tous les résultats de l'équipe paralympique canadienne le 2 août.

