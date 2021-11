La recherche en forte croissance à l'ITHQ

« Depuis plusieurs années, notre école s'engage à soutenir des activités de recherche essentielles pour répondre aux nombreux défis d'une industrie qui a plus que jamais besoin de s'appuyer sur le développement de connaissances scientifiques pour faire évoluer ses pratiques. Nous sommes très heureux d'avoir su nous distinguer en développant 2 unités de recherche reconnues par le secteur ainsi que par les instances gouvernementales comme moteur d'innovation », a déclaré Jasmin Tanguay, directeur principal des études universitaires et de la recherche de l'ITHQ.

Lors de la création du GastronomiQc Lab, le financement externe de la recherche à l'ITHQ se situait à 100 000 $ et reposait sur l'expertise de 5 professeurs. Depuis, les activités de recherche ont connu une ascension fulgurante avec, notamment, la création de ExperiSens en 2018. En 2020-2021, c'est plus de 23 professeurs qui collaborent à différents projets des unités, soutenus par l'obtention de 2,28M $ en fonds externes publics et privés. Près de 80 % des demandes de subventions déposées auprès de différents ministères et organismes subventionnaires ont été approuvées, un taux exceptionnel de succès de financement public.

Plus d'une vingtaine de projets financés sont en cours, dont :

Caractérisation sensorielle des champignons forestiers du Québec dans une perspective d'usage culinaire

Financement de 223 135 $ octroyé au GastronomiQc Lab par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) dans le cadre du volet 1 du Programme Innov'Action agroalimentaire, en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Ce projet en partenariat avec la Filière mycologique de la Mauricie, a pour objectif de caractériser la texture, la composition et les propriétés sensorielles de 30 espèces de champignons forestiers retrouvés sur le territoire québécois.

Solution numérique de formation à la prévention des risques infectieux en hébergement touristique

Financement de 200 000 $ octroyé à ExperiSens par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) dans le cadre de l'appel de projets en innovation sociale intitulé « Bâtir le savoir-faire et le savoir-être à partir des défis de la pandémie ». Mené en collaboration avec l'Association Hôtellerie Québec (AHQ), le projet vise à améliorer la plateforme virtuelle d'apprentissage de l'AHQ, le Virtuôtel, en l'ajustant aux défis actuels liés à la prévention des risques infectieux dans le parcours du client d'un établissement d'hébergement touristique, tout en s'assurant que cet outil de formation réponde aux besoins des apprenants.

Développement de la capacité de recherche par évaluation sensorielle en contexte réel en tourisme, hôtellerie et restauration (THR).

Financement de 199 945 $ du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) dans le cadre du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté - Renforcement de l'innovation. Le programme de recherche proposé s'inscrit dans les activités des 2 unités de l'ITHQ, le GastronomiQc Lab et ExperiSens, et a pour objectif de développer et d'optimiser des méthodes d'analyse sensorielle en contexte réel, adaptées au secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Le transfert des résultats obtenus vers l'industrie permettra aux organisations participantes d'améliorer et de valoriser leurs produits et services.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un service de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinées aux professionnels ainsi qu'au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Renseignements: Julie Serero, Conseillère, relations médias, Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, 514 265-9815, [email protected]

Liens connexes

www.ithq.qc.ca