La recette pour que 100% des élèves aient accès à un projet motivant

QUÉBEC, le 9 mars 2023 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) propose un plan d'accompagnement pour les parents intéressés à mettre en place un projet pédagogique particulier (PPP) dans leur école. Les résultats d'un sondage maison mené auprès des membres de la FCPQ et des parents du Québec en février 2023 révèlent que près de 90% des répondants pensent que tous les élèves devraient avoir accès à un PPP.

Cette action de la FCPQ fait suite à l'annonce des priorités du ministre de l'Éducation et à son message lancé aux parents siégeant aux conseils d'établissement leur demandant de mettre en place des PPP dans leurs écoles. La FCPQ prend la balle au bond en proposant un plan d'action pour soutenir les parents. Les ingrédients de la recette? De l'information, des outils et de l'accompagnement personnalisé pour les parents engagés qui voudraient aller de l'avant dans leur école et qui auraient besoin de soutien pour prendre des décisions éclairées.

Tous les parents siégeant à un conseil d'établissement sont invités à une activité de lancement le 29 mars 2023, à 19h. Cette rencontre interactive aura comme objectifs de présenter le plan d'action et de valider les besoins des parents en termes d'accompagnement. L'activité est gratuite et l'inscription est obligatoire en cliquant ici.

« Tous les élèves devraient avoir accès à un projet motivant pour favoriser leur engagement et leur réussite. L'accessibilité est primordiale pour s'assurer que les PPP soient bénéfiques pour tous, y compris les élèves ayant des besoins particuliers ou provenant d'un milieu défavorisé », selon Kévin Roy, président de la FCPQ.

En Conseil général, les délégués de la FCPQ ont identifié l'accessibilité, la motivation des élèves et la considération des besoins des milieux comme objectifs de la mise en place de PPP. Nous croyons que mettre en place des projets conçus pour les élèves en difficulté et ayant besoin de motivation favorisera la persévérance et l'intérêt des jeunes pour l'école. Impliquer les parents concernés fait partie de la solution.

Comment s'assurer que les besoins des milieux soient pris en compte? La clé réside dans les projets éducatifs, un projet dont chaque école doit se doter. Tous les détails du plan d'accompagnement seront dévoilés lors de l'activité de lancement le 29 mars prochain.

Avec ce plan d'action et avec l'ambition des parents d'offrir la possibilité à 100% des élèves d'accéder à un projet motivant à l'école, nous agissons pour favoriser la réussite des jeunes.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Renseignements: Source : Stéphanie Rochon, Directrice des communications, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : [email protected]