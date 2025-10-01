TORONTO, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Unifor affirme que le Canada doit réagir vigoureusement contre les États-Unis. La dernière proclamation du président Donald Trump concernant l'imposition de tarifs douaniers sur les exportations canadiennes de bois d'œuvre résineux, de meubles et d'armoires, menace de dévaster bon nombre de communautés et de frapper de plein fouet des milliers de travailleuses et travailleurs déjà durement touchés par des années de pratiques commerciales déloyales.

La réaction doit être forte alors que Trump continue de s’attaquer aux emplois dans le secteur canadien du bois d’œuvre résineux (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

Le 29 septembre, la Maison-Blanche a publié sa cinquième proclamation présidentielle en vertu de l'article 232 du droit commercial américain, imposant des tarifs douaniers sur les produits du bois canadiens à compter du 14 octobre, qui augmenteront jusqu'à 50 % les droits exigés sur certains produits à compter du 1er janvier 2026. Les nouveaux tarifs douaniers comprennent un droit de 10 % sur les exportations canadiennes de bois d'œuvre résineux et de bois brut, qui s'ajoute aux droits antidumping et compensateurs existants.

« Donald Trump s'en prend une fois de plus aux travailleuses et travailleurs et aux communautés canadiennes en invoquant le prétexte de la prétendue sécurité nationale, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Cette attaque contre notre souveraineté et notre économie est scandaleuse et injustifiée. Ces tarifs douaniers menacent des milliers de bons emplois dans les secteurs forestier et manufacturier. Nous résisterons en déployant tous les moyens dont nous disposons pour protéger nos membres et ce secteur. »

Près de 10 milliards de dollars d'exportations canadiennes vers les États-Unis dans les secteurs du bois d'œuvre, des meubles et des produits connexes seront touchés par les nouveaux tarifs douaniers. Le bois de sciage représente à lui seul plus de 7,7 milliards de dollars de ces produits exportés, et ce sont les travailleuses et les travailleurs de la Colombie-Britannique, du Québec, de l'Ontario et des provinces de l'Atlantique qui sont les plus touchés par les nouveaux tarifs douaniers. La proclamation est structurée de manière à permettre l'élargissement éventuel de la liste des produits du bois visés par les tarifs douaniers au fil du temps.

« Les travailleuses et travailleurs et leurs familles dans les villes forestières du Québec et partout au pays subissent depuis trop longtemps le poids de l'agressivité commerciale des États-Unis. Le moment est venu pour le gouvernement fédéral de fixer la limite et de déployer une véritable stratégie industrielle pour notre secteur forestier essentiel », a précisé Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Unifor demande au gouvernement fédéral :

de garantir des mesures d'aide d'urgence pour stabiliser les emplois des secteurs forestier et manufacturier dans les communautés touchées.

de convoquer un Conseil national de stratégie industrielle pour la foresterie et les produits du bois afin d'élaborer une vision à long terme et à valeur ajoutée pour l'industrie.

de lancer un programme de protection des revenus pour protéger les moyens de subsistance des travailleuses et travailleurs durant les conflits commerciaux.

« Les tarifs douaniers imposés par Trump ont comme conséquence d'augmenter le coût des logements et des biens aux États-Unis, tout en mettant en péril les emplois canadiens. Une telle politique est néfaste des deux côtés de la frontière, a ajouté M. Cloutier. Nous ne devons pas laisser Trump dicter l'avenir des industries canadiennes. Ottawa doit agir immédiatement. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et pour leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

