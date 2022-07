L'événement a permis de recueillir plus de 1 million de dollars pour la recherche vitale sur la santé cardiaque et cérébrale

TORONTO, le 18 juill. 2022 /CNW/ - Le 5 juin, d'un bout à l'autre du pays, 6 000 personnes ont pédalé, couru ou marché tout en amassant des fonds pour aider à combattre les maladies du cœur et l'AVC à l'occasion de la Randonnée du cœur annuelle Manuvie de Cœur + AVC. Grâce au soutien des participants individuels et des équipes d'entreprises, l'événement de cette année a permis de récolter plus de 1,1 million de dollars jusqu'à maintenant.

Depuis 35 ans, la Randonnée du cœur met de l'avant l'exercice physique comme moyen de soutenir la recherche sur les maladies du cœur et l'AVC, de même que les efforts de promotion de la santé et de défense des intérêts visant à prévenir la maladie, à sauver des vies et à améliorer le rétablissement. Depuis sa création, l'événement a permis d'amasser plus de 79 millions de dollars.

« Nous tenons à remercier les milliers de personnes qui se sont jointes à nous le 5 juin pour la Randonnée du cœur virtuelle, déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Nous célébrons cette année un événement important, le 35e anniversaire de la Randonnée du Cœur. Je suis toujours aussi ému par l'enthousiasme avec lequel les participants soutiennent les travaux de Cœur + AVC visant le financement de la recherche, la sensibilisation et la défense des intérêts qui nous aideront à combattre les maladies du cœur et l'AVC - particulièrement en ces temps difficiles. »

D'un océan à l'autre, les participants ont gardé le contact grâce à l'application mobile de la Randonnée du cœur.

Cette année, les participants à la Randonnée du cœur virtuelle de partout au pays ont pu garder le contact au moyen de l'application mobile de la Randonnée. Grâce à l'application, ceux-ci ont pu suivre leurs objectifs de collecte et d'activité physique, avoir accès à des parcours en forme de cœur, et bénéficier de contenu exclusif pour le jour de l'événement et de conseils de collecte. L'application permettait également d'accéder au programme Le chemin vers la santé et le bien-être, un défi de cinq semaines gratuit, présenté par Manuvie, encourageant un mode de vie sain.

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien de notre commanditaire principal, Manuvie, dont l'équipe a à cœur de protéger la santé et le bien-être des collectivités de l'ensemble du pays, ajoute M. Roth. Ils sont à nos côtés depuis le lancement de la Randonnée du cœur, en 1988, et leur appui a joué un rôle déterminant dans le succès de la Randonnée au cours des 35 dernières années. »

Plus de deux années d'interminables perturbations dues à la pandémie ont mis à rude épreuve notre système de santé et fait reculer de plusieurs années la recherche vitale sur le cœur et le cerveau. Pour ceux qui continuent de vivre avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC, il est urgent que nous regagnions le terrain perdu. Les fonds amassés dans le cadre de la Randonnée du cœur de cette année contribueront à relancer la recherche et à faire progresser les soins et à réaliser des percées qui sauveront des vies.

Joignez-vous de nouveau à nous en 2023!

Ayez une longueur d'avance en commençant à vous entraîner pour la prochaine Randonnée du cœur! Rendez-vous sur randonneeducoeur.ca dès aujourd'hui pour nous faire part de votre intérêt à vous inscrire à l'événement de l'an prochain.

