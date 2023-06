KANSAS CITY, Missouri, 29 juin 2023 /CNW/ -- Lockton, le plus grand cabinet de courtage d'assurance indépendant et privé au monde, a déclaré une croissance de ses revenus de 17 % en devises constantes, avec une croissance des revenus organiques de 16 % pour l'exercice se terminant le 30 avril 2023. Lockton a déclaré des revenus mondiaux de 3,1 G$, comparativement à des revenus mondiaux de 2,7 G$ au cours de l'exercice 2022. Les indicateurs de croissance des revenus sont présentés en devises constantes.

Déclaration du chef de la direction de Lockton, Peter Clune, sur les raisons du succès de Lockton.

La forte croissance du chiffre d'affaires de l'exercice 2023 a été enregistrée, tandis que le chiffre d'affaires organique a atteint un niveau record de 27 % au cours de l'exercice précédent. Les opérations de Lockton aux États-Unis, les opérations internationales et les activités mondiales de réassurance ont toutes affiché une croissance organique à deux chiffres, témoignant de la force d'une plateforme de plus en plus diversifiée.

« La famille Lockton est fière de perpétuer la propriété privée de l'entreprise d'une génération à l'autre, a déclaré Ron Lockton, président exécutif. Notre engagement continu à réduire la marge de profit des actionnaires et à réinvestir dans les services, la culture et la croissance stimule l'élan et les possibilités pour notre personnel. Cette croissance est le résultat direct de la passion de nos équipes pour apporter les meilleures solutions aux clients. »

Au cours de l'exercice 2023, Lockton a élargi son empreinte géographique en ouvrant de nouveaux bureaux en Colombie, à Oman et en Suède, et a renforcé sa présence au Brésil avec l' acquisition récente de THB Brazil. Cela s'ajoutait aux investissements importants et au recrutement des meilleurs talents dans les solutions de cybersécurité, de gestion des risques privés et de services maritimes et financiers. La pratique de Lockton en matière d'avantages sociaux est devenue People Solutions , ce qui reflète l'approche holistique de Lockton visant à aider les clients à mieux réussir en améliorant la vie de leurs employés.

« Jack Lockton a fondé Lockton Companies en 1966 et croyait qu'une concentration intense sur le client, la création d'une culture bienveillante, l'habilitation des gens et le maintien de la vie privée se combineraient pour créer un endroit spécial pour les clients et un talent exceptionnel, a déclaré Peter Clune, chef de la direction. Notre croissance exponentielle est le résultat du fait que nous demeurons fidèles à ses philosophies commerciales et à la volonté de nos gens. »

La culture primée de Lockton est reconnue dans le monde entier. L'entreprise a notamment reçu la certification Great Place to Work en Australie et au Mexique, et a reçu la plus haute distinction de b-Heard au Royaume-Uni, et a été reconnue parmi les Best Places to Work in Insurance pendant 14 années de suite et comme la meilleure entreprise gérée aux États-Unis pendant trois années consécutives.

L'indépendance est ce qui distingue Lockton de nos concurrents, et c'est aussi ce qui nous rend meilleurs. La propriété privée de Lockton permet à ses plus de 10 750 associés qui font des affaires dans plus de 140 pays de se concentrer uniquement sur les besoins en matière de gestion du risque, d'assurance et de personnel des clients. Grâce à son savoir-faire qui s'étend partout dans le monde, Lockton offre les connaissances approfondies nécessaires pour obtenir des résultats remarquables. Pour en savoir plus, visitez le www.lockton.com .

