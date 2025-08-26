Arasan Chip Systems, un important fournisseur d'IP de semi-conducteurs pour les logiciels spécialisés dans les automobiles, a annoncé aujourd'hui que son IP MIPI DSI-2 Rx a obtenu la certification automobile ISO26262 ASIL-B

SAN JOSE, Californie, 26 août 2025 /CNW/ - Arasan Chip Systems, l'un des principaux fournisseurs d'IP de semi-conducteurs pour les SoC mobiles et automobiles, a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate de son contrôleur MIPI DSI-2 Rx doté de la certification ISO26262 ASIL-B pour les SoC mobiles et automobiles. La certification s'applique à la dernière génération de la propriété intellectuelle MIPI DSI d'Arasan.

La certification ISO26262 ASIL-B signifie que le contrôleur DSI-2 Rx d'Arasan répond aux exigences strictes en matière de sécurité pour les systèmes sur puces automobiles. De plus, la certification étend sa convivialité aux industries de la défense, de l'aviation et à d'autres industries qui nécessitent un fonctionnement à sécurité intégrée.

La solution IP d'affichage total d'Arasan comprend l'IP de l'encodeur VESA DSC d'Arasan, l'IP du décodeur VESA, l'IP de la technologie Arasan DSI Tx & Rx pour les écrans à basse résolution comme ceux des appareils IoT et des appareils portables comme les bandes de conditionnement physique, les capteurs et les montres intelligentes, l'IP Arasan DSI-2 Tx & Rx pour les affichages haute résolution avec deux versions de son adresse IP d'affichage MIPI parfaitement intégrées à notre adresse IP combinée MIPI D-PHY ou C/D-PHY. Arasan propose une IP D-PHY à très faible consommation d'énergie fonctionnant à 1,5 gigabit ciblant spécifiquement le marché des dispositifs portables pour utilisation avec son IP DSI.

Arasan offre également ses IP CAN 2.0, CAN FD et CAN XP certifiés ASIL-C, en plus de son noyau IP LIN et contrôleur Ethernet dans le cadre de son offre IP automobile.

Une démonstration de son IP MIPI DSI-2 d'Arasan intégrée de façon transparente à notre solution ASIC combinée C/D-PHY sur un testeur de conformité MIPI se trouve ici :

https://youtu.be/lmC50LjFwXQ?si=pDxISVdMZL1blya9

Pour en savoir plus sur l'IP du contrôleur DSI-2 Rx d'Arasan, cliquez ici :

https://www.arasan.com/products/mipi/dsi/dsi-2-rx/

Disponibilité

L'IP du contrôleur MIPI DSI-2 Rx d'Arasan est disponible immédiatement pour les applications ASIC et FPGA. Veuillez communiquer avec [email protected] pour toute demande de renseignements sur les produits.

À propos d'Arasan :

Arasan Chip Systems est un fournisseur de premier plan d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile avec plus d'un milliard de puces livrées avec notre IP. Les solutions IP totales de haute qualité et éprouvées sur silicium d'Arasan comprennent l'IP numérique, l'IP PHY analogique à signaux mixtes, l'IP de vérification, le HDK et le logiciel. En mettant fortement l'accent sur les SoC mobiles, nous sommes à l'avant-garde de l'évolution du « Mobile » depuis le milieu des années 90, prenant en charge divers appareils mobiles, y compris les smartphones, les automobiles, les drones et les dispositifs de l'IdO, avec notre IP basée sur des normes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2756430/DSI2RX_ASIL_Certification_001.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2724571/5473449/Arasan_Chip_Systems_Inc_Logo.jpg

