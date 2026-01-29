Mémoire flash NOR ou NAND ? Une licence ET ! Arasan annonce l'intégration transparente de l'IP xSPI NOR ET eMMC NAND Combo PHY avec son bloc d'IP de contrôleur xSPI + eMMC Combo

SAN JOSE, Californie, 29 janvier 2026 /CNW/ - Arasan Chip Systems, l'un des principaux fournisseurs d'IP pour les systèmes sur puce (SoC) mobiles et automobiles, a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate de son bloc d'IP xSPI + eMMC Combo PHY. Cette solution intègre les architectures xSPI et eMMC 5.1 PHY dans une seule solution unifiée, compatible avec deux protocoles de mémoire distincts au sein du même bloc d'IP. Le bloc d'IP xSPI + eMMC Combo PHY cible les applications critiques des secteurs de la défense et de l'aérospatiale, dont les SoC nécessitent la fiabilité de la mémoire flash NOR, mais aussi les capacités de stockage de masse et les avantages de la mémoire flash NAND en matière de coûts. Ce bloc d'IP peut également être utilisé pour des applications susceptibles de mettre en danger la vie des personnes, comme les dispositifs médicaux, pour lesquels la fiabilité est primordiale.

Bloc d’IP xSPI + eMMC Combo PHY d’Arasan

Le bloc d'IP xSPI + eMMC Combo PHY est conçu pour répondre à la demande croissante de solutions de stockage à haute performance et à faible encombrement dans les applications embarquées et de démarrage. En tirant parti d'une architecture d'E/S et frontale analogique partagée, la conception réduit considérablement le nombre de broches et l'empreinte du silicium grâce à une mise en œuvre rentable à puissance optimisée pour les plateformes de SoC et d'unités de microcontrôleur (MCU).

« Ce PHY bimode permet aux clients de prendre en charge en toute fluidité les dispositifs eMMC et xSPI de nouvelle génération au sein d'un seul bloc d'IP à faible nombre de broches, ce qui réduit le coût du système et accélère la mise sur le marché. Avec le lancement de son bloc d'IP xSPI + eMMC Combo PHY, Arasan continue de repousser les limites de l'innovation dans le domaine de la propriété intellectuelle des interfaces de stockage », a déclaré Ron Mabry, vice-président des ventes chez Arasan.

Arasan propose une suite complète de blocs d'IP de stockage mobile pour les interfaces de stockage à l'état solide : UFS, eMMC, xSPI, mémoire flash NAND ou contrôleur I2C. Principal fournisseur du bloc d'IP xSPI, Arasan a aussi vendu plus de 200 licences de son bloc d'IP eMMC. Avec ce produit, la société offre ainsi une solution combinée pour répondre aux besoins des marchés des mémoires flash NOR et NAND.

Le bloc d'IP xSPI et eMMC Combo PHY est disponible dès à présent sous licence auprès des principales fonderies, dans les nœuds de 28 nm à 3 nm.

À propos d'Arasan :

Arasan Chip Systems est l'un des principaux fournisseurs d'IP pour les interfaces de stockage et de connectivité mobiles, avec plus d'un milliard de puces livrées avec notre IP. Nos solutions IP totales de haute qualité, éprouvées sur le terrain, comprennent la propriété intellectuelle numérique, la propriété intellectuelle PHY à signaux analogiques et mixtes, la propriété intellectuelle de vérification, le HDK et le logiciel. Avec une forte concentration sur les SoC mobiles, nous avons été à l'avant-garde de l'évolution de la téléphonie mobile depuis le milieu des années 90, prenant en charge divers appareils mobiles, y compris les smartphones, les automobiles, les drones et les appareils IdO, grâce à notre IP basée sur des normes.

