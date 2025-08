Arasan annonce le premier IP du gestionnaire MIPI SWI3S et le premier IP du contrôleur périphérique

Arasan Chip Systems, l'un des principaux fournisseurs d'IP de semi-conducteurs pour les SoC mobiles et automobiles, a annoncé aujourd'hui la disponibilité du premier IP du gestionnaire SWI3S et les premiers cœurs IP périphériques du secteur

SAN JOSE, Californie, 6 août 2025 /CNW/ - Arasan Chip Systems, l'un des principaux fournisseurs d'IP de semi-conducteurs pour les SoC mobiles et automobiles, a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate des premiers IP du gestionnaire MIPI SWI3S et des premiers cœurs IP périphériques SWI3S du secteur. Le nombre de portes IP SWI3S demeure extrêmement faible, ciblant des applications comme les microphones tout en garantissant une faible latence.

Schéma fonctionnel de l'IP SWI3S.

L'IP SWI3S d'Arasan vient compléter le vaste portefeuille d'IP MIPI d'Arasan, qui comprend déjà les IP Soundwire, CSI, DSI, CDPHY et DPHY. Arasan est le premier fournisseur d'IP pour les normes MIPI et est membre exécutif de l'association MIPI depuis 2005.

L'adresse IP MIPI SWI3S est utilisée pour connecter des composants audio numériques comme un microphone numérique, des codecs audio, des amplificateurs, un casque d'écoute et un système d'accueil audio, des SPD, etc. sur des appareils mobiles.

Caractéristiques de l'IP SoundWire I3S :

Moins de fils → simplifie la disposition des cartes de circuits imprimés

Faible consommation d'énergie → idéale pour les appareils alimentés par batterie

Bande passante élevée → prend en charge l'audio haute résolution multicanal

Commande intégrée + audio → Aucun bus de contrôle distinct requis

L'IP du gestionnaire SWI3S et l'IP du contrôleur périphérique SWI3S d'Arasan appliquent le protocole de liaison pour communiquer en mode semi-duplex afin de transférer simultanément les flux audio et les informations de contrôle. Une ou plusieurs IP périphériques SWI3S peuvent être connectées en fonction de l'application.

« Arasan est fière d'annoncer la disponibilité du premier IP SWI3S du secteur. Arasan propose un portefeuille ciblé de produits et services IP destinés au marché des SoC mobiles. Il est impératif pour notre entreprise que nous soyons les premiers tout en garantissant la conformité aux normes. « Nous sommes fiers d'être à nouveau les premiers avec notre IP SWI3S », a déclaré Ron Mabry, vice-président des ventes chez Arasan.

Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.arasan.com/product/swi3s-manager-core-ip/

Disponibilité

L'IP Arasan SoundWire I3S est disponible immédiatement pour les applications ASIC et FPGA. Veuillez communiquer avec [email protected] pour toute demande de renseignements sur les produits.

À propos d'Arasan :

Arasan Chip Systems est un fournisseur de premier plan d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile avec plus d'un milliard de puces livrées avec notre IP. Les solutions IP totales de haute qualité et éprouvées sur silicium d'Arasan comprennent l'IP numérique, l'IP PHY analogique à signaux mixtes, l'IP de vérification, le HDK et le logiciel. En mettant fortement l'accent sur les SoC mobiles, nous sommes à l'avant-garde de l'évolution du « Mobile » depuis le milieu des années 90, prenant en charge divers appareils mobiles, y compris les smartphones, les automobiles, les drones et les dispositifs de l'IdO, avec notre IP basée sur des normes.

