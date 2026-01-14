Du 30 janvier au 16 février, venez jouer dehors et célébrer l'identité hivernale canadienne au Bal de Neige

GATINEAU, QC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a dévoilé la programmation du 48e Bal de Neige, qui se tiendra à Ottawa-Gatineau du 30 janvier au 16 février 2026. Découvrez tous les détails sur le site Web du Bal de Neige.

Cet hiver encore, le festival sera un rendez-vous national emblématique. Il mettra en valeur l'identité hivernale unique du pays, sa riche diversité culturelle et sa créativité.

Cette année, les gens sont invités à célébrer avec fierté les joies, les traditions nordiques et la magie de l'hiver. En collaboration avec nos nombreux partenaires, nous avons mis sur pied une programmation diversifiée, qui saura ravir petits et grands.

Un retour au parc de la Confédération

Pour la première fois depuis 2018, le Jardin de glace fait un retour très attendu au parc de la Confédération. Situé à deux pas de la patinoire du canal Rideau, ce site officiel accueillera, entre autres, l'exposition de sculptures sur glace, présentée par Tim Hortons; le Défi du public de sculpture sur glace Ryan Hill; l'expérience lumineuse Bosquet des lanternes, présentée par Tourisme Ottawa; le village Cabane à sucre OLG avec des spectacles divertissants; et plus encore.

Animation de soirées et nouveautés au parc Jacques-Cartier

En plus de la super glissade Chinook Tim Hortons, le Domaine des flocons, situé à l'extrémité nord du parc Jacques-Cartier, proposera plusieurs nouveautés en co-production avec la Ville de Gatineau. Le 8 février, les Nomades du Parc tiendront la toute première Course Nordique, la seule course chronométrée de l'hiver à Gatineau. Une grande roue illuminée offrira une vue imprenable sur la région enneigée et sera une attraction gratuite et unique du festival. Les 6 et 7 février, de 18 h à 22 h, place aux soirées Après-glisse pour ados, présentées par le Bal de Neige et Igloofête. En collaboration avec Ado Gatineau, ces soirées offriront une ambiance DJ unique, de nombreuses activités ainsi que l'occasion de porter ses meilleurs looks d'hiver rétro et de vivre gratuitement deux des soirées les plus cool de la saison.

Se déplacer au Bal de Neige

Grâce au service gratuit de navette Bus-O-Neige, les gens pourront se déplacer d'un site officiel à l'autre les samedis, les dimanches et le lundi 16 février. Tout au long du festival, il sera simple et rapide de participer à plusieurs activités en une seule journée.

Les renseignements et l'horaire détaillé se trouvent sur le site Web du Bal de Neige.

De nouveaux comptes officiels sur les réseaux sociaux!

Il est maintenant possible de suivre les comptes officiels du Bal de Neige pour rester à l'affût des dernières nouvelles, découvrir les moments forts du festival et partager ses propres expériences hivernales.

Facebook : @baldeneigeca | @winterludeca

Instagram : @baldeneigeca | @winterludeca

YouTube : @PatrimoineCdn | @CdnHeritage

À propos du Bal de Neige

De 1979 à aujourd'hui, les activités ont changé, mais une chose demeure : le plaisir de célébrer les hivers canadiens ensemble. Le Bal de Neige est aujourd'hui considéré comme le rendez-vous phare de la saison hivernale dans la région de la capitale du Canada. En moyenne, 500 000 personnes participent aux festivités dont près du tiers provient de l'extérieur de la région. En 2028, le festival en sera à sa 50e mouture.

Citations

« L'hiver, c'est bien plus qu'une saison. C'est un élément essentiel de notre identité. Cette saison mythique inspire, depuis des siècles, de fabuleux récits et des œuvres magnifiques. Le Bal de Neige est une occasion privilégiée de se rassembler pour célébrer la fierté canadienne et nos traditions nordiques. Je vous invite à participer aux activités emblématiques dans la région de la capitale du Canada, à vivre des moments précieux avec vos proches et à savourer la magie de l'hiver tout en honorant nos traditions nordiques. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les faits en bref

Le 48e Bal de Neige se tiendra du 30 janvier au 16 février 2026. Les sites officiels sont le parc de la Confédération et le parc Jacques-Cartier.

Les heures d'ouverture des sites officiels (parc de la Confédération et parc Jacques-Cartier) se trouvent en ligne. Elles peuvent changer d'un week-end à l'autre.

La programmation offerte soulignera des anniversaires d'importance, notamment :

le 25 e anniversaire de la mission spatiale STS-100 (Canadarm2) et de la première sortie dans l'espace d'un astronaute canadien ainsi que le lancement de la mission Artemis II;

anniversaire de la mission spatiale STS-100 (Canadarm2) et de la première sortie dans l'espace d'un astronaute canadien ainsi que le lancement de la mission Artemis II; le 150 e anniversaire du premier appel téléphonique;

anniversaire du premier appel téléphonique; les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina de 2026 (du 6 au 22 février);

la Journée du drapeau national du Canada (le 15 février).

Patrimoine canadien remercie OLG et Tim Hortons, les commanditaires officiels du Bal de Neige de 2026, et reconnaît la précieuse collaboration de Tourisme Ottawa à la programmation.

Le Bal de Neige est présenté grâce au précieux soutien de près de 600 bénévoles et plus de 50 partenaires.

