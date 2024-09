La professeure Diane-Gabrielle Tremblay présente la Journée Conciliation famille-travail-études

QUÉBEC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - L'Université TÉLUQ tiendra le 2 octobre 2024 la Journée CFTE dans son amphithéâtre à Montréal.

Cette journée permettra de partager les expériences de conciliation famille-travail-études entre les établissements d'enseignement supérieur.

Son but est de sensibiliser et d'outiller ces établissements sur les pratiques en matière de CFTE. Les défis qui se présentent en matière de CFTE, les pratiques qui facilitent la CFTE, les leviers pour convaincre les administrations et l'aide pour atteindre une meilleure conciliation feront partie des sujets abordés.

L'organisatrice de cette journée est la professeure Diane-Gabrielle Tremblay, de l'École des sciences de l'administration de l'Université TÉLUQ. Spécialiste de la gestion des ressources humaines et de la conciliation entre vie professionnelle et familiale, elle affirme que « plus que jamais, il est crucial d'établir des pratiques et des politiques favorables à la conciliation famille-travail-études pour soutenir la réussite scolaire et personnelle des étudiantes et étudiants parents ».

Pour qui?

La Journée Conciliation famille-travail-études s'adresse au personnel des établissements d'enseignement supérieur (universités, cégeps et collèges) qui travaillent auprès des étudiantes et étudiants parents afin de favoriser leur réussite scolaire, particulièrement en les soutenant sur le plan de la conciliation.

Cette journée s'inscrit dans le cadre d'une stratégie quinquennale de sensibilisation sur la conciliation famille-travail-études du ministère de l'Enseignement supérieur.

POUR TOUT SAVOIR

Journée Conciliation famille-travail-études

2 octobre 2024

8 h 30 à 16 h 30

Sur place (panel et retour en plénière webdiffusés)

Amphithéâtre de l'Université TÉLUQ 5800, rue Saint-Denis, bureau 1105

Montréal (Québec) H2S 3L5

Programme

Inscrivez-vous d'ici le 10 septembre à 23:59 (heure de Montréal)

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre entièrement à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

