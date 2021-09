La professeure Diane-Gabrielle Tremblay au Cercle d'excellence de l'Université du Québec

Sollicitée à travers le monde pour ses conférences et pour intervenir dans les médias, la professeure Tremblay jouit d'une réputation bien établie. Elle est l'auteure de plusieurs centaines d'articles et de 68 livres, et la créatrice de nombreux cours et programmes, ainsi que de trois récents CLOM.

Par ailleurs, elle a été titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio-organisationnels de l'économie du savoir de 2002 à 2016 et est, depuis 2009, directrice de l'ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

Elle a également reçu de nombreuses subventions de recherche du CRSH, du défunt CEFRIO, du FQRSC et d'organismes européens, sur des thématiques liées à l'organisation du travail, au télétravail, aux communautés de pratique, à l'articulation emploi-famille ainsi qu'au développement économique local et aux grappes industrielles. D'autre part, elle a été honorée à plusieurs occasions, notamment en obtenant la distinction Fellow de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.



« Au-delà de sa feuille de route incroyable, je tiens à souligner la passion, l'engagement et la détermination de cette professeure d'exception. Par sa contribution remarquable tant en enseignement, en recherche qu'en service à la collectivité, Diane-Gabrielle Tremblay est considérée comme l'une des grandes bâtisseuses de notre université », a tenu à déclarer Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

L'Université du Québec

Depuis plus de 50 ans, le réseau de l'Université du Québec est engagé dans son mandat d'accessibilité à l'enseignement supérieur, de progrès scientifique et de développement du Québec et de ses régions. Chaque année, les dix établissements du réseau accueillent le tiers des étudiants universitaires du Québec. Au total, plus de 100 000 étudiants fréquentent l'un ou l'autre des 1 300 programmes offerts aux trois cycles d'études par l'UQAM, l'UQTR, l'UQAC, l'UQAR, l'UQO, l'UQAT, l'INRS, l'ENAP, l'ÉTS et l'Université TÉLUQ.



L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

