- La distribution de PILLOW TALK a aussi été annoncée aujourd'hui -

- PILLOW TALK est l'adaptation anglophone de la populaire série sur Noovo, ENTRE DEUX DRAPS, et la première série anglophone de Productions KOTV -

TORONTO, le 26 août 2021 /CNW/ - Crave, en collaboration avec Productions KOTV, a annoncé aujourd'hui que la production de la série originale de 10 épisodes, PILLOW TALK, est débutée. PILLOW TALK est l'adaptation de la série francophone populaire ENTRE DEUX DRAPS, qui est présentement disponible sur Crave.

De plus, KOTV et Crave ont révélé aujourd'hui la distribution complète de la série, qui est composée de quatre véritables couples qui interpréteront des versions fictives d'eux-mêmes :

Nicola Correia-Damude (SHADOWHUNTERS, BURDEN OF PROOF) et Carlos Gonzalez-Vio (THE EXPANSE, ORPHAN BLACK);

(SHADOWHUNTERS, BURDEN OF PROOF) et (THE EXPANSE, ORPHAN BLACK); Adam DiMarco (THE ORDER, THE MAGICIANS) et Sydney Scotia (LIMITED EDITION, REBOOT: THE GUARDIAN CODE);

Andrew Wheeler (SUPERNATURAL, Best in Show ) et Sharon Crandall ( The Kid Detective , Welcome to Marwen ); et

) et ( , ); et Paolo Santalucia (KIM'S CONVENIENCE) et Gregory Prest ( Angels in America ).

( ). Les autres membres de la distribution, qui jouent des colocataires, sont Chris Robinson (WORKIN' MOMS, Odd Squad) et Kwasi Thomas (SNOWPIERCER, Altered Carbon ).

« Nous sommes très heureux d'être le partenaire de KOTV pour leur première série anglophone », mentionne Justin Stockman, vice-président, Développement de contenu et programmation chez Bell Média. « ENTRE DEUX DRAPS a été un franc succès pour Noovo et nous sommes persuadés que cette série sera aussi populaire auprès du public anglophone de Crave. »



« L'équipe de KOTV est fière de produire cette série anglophone avec une distribution aussi talentueuse. Mille mercis à Crave de nous permettre de partager cette émission avec tout le Canada », dit Louis Morissette, président de KOTV.



PILLOW TALK est une comédie à sketchs de 10 épisodes présentant le quotidien de quatre couples et deux colocs d'âges et de milieux différents. Sur un ton réaliste, cette comédie explore de façon crue et désarmante toutes les facettes du couple, sans filtre dans l'intimité de la chambre à coucher, un des seuls endroits où on peut vraiment être soi-même.

Après une première saison réussie, qui s'est retrouvée dans le top 10 des séries les plus performantes sur Noovo, ENTRE DEUX DRAPS a été renouvelée pour une deuxième saison qui débutera le mercredi 15 septembre sur Noovo et Noovo.ca

