La prévention, c'est la santé - Québec dévoile sa Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035

QUÉBEC, le 21 août 2025 /CNW/ - Afin de concrétiser la vision d'un Québec où la santé et le bien-être sont une priorité, le gouvernement du Québec est fier de dévoiler aujourd'hui la toute première Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035.

Deux grands objectifs

La prévention fait partie des solutions à notre portée pour diminuer la pression sur notre système de santé et ainsi en améliorer l'accès. La Stratégie reconnaît qu'une large part des problèmes de santé pourraient être évités avec des actions préventives. Elle vise concrètement deux grands résultats d'ici 2035 :

une réduction de 10 % des conséquences des maladies chroniques; une diminution de 10 % de l'écart de mortalité prématurée liée aux inégalités socioéconomiques.

C'est pour cette raison que la première grande orientation consiste à réduire les conséquences des maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, diabète, cancer). En plus de cela, la Stratégie s'articule autour de trois autres grandes orientations :

s'engager pour des générations en santé, aujourd'hui et demain;

préserver et bâtir des milieux de vie sains et durables;

faire de la prévention un projet de société.

Cette stratégie s'inscrit dans la continuité des avancées réalisées jusqu'ici par le gouvernement, mais vise à aller plus loin. Une réflexion est amorcée afin de convertir les points de services locaux, déployés à la sortie de la pandémie et offrant différents services tels que la vaccination, du dépistage et des prélèvements, en centres de prévention. Ces travaux s'inscrivent dans notre volonté d'accorder une place accrue aux activités préventives dans le réseau de la santé et des services sociaux et dans les autres secteurs de la société.

Cinq mesures concrètes

À très court terme, cinq mesures concrètes seront mises en œuvre dès 2025-2026 grâce à un financement du gouvernement du Québec de 15 millions $ pour la première année. Des discussions se poursuivront avec les partenaires pour préciser les besoins et les ressources pour les années subséquentes :

1. Dépistage de maladies chroniques : 5 millions $ sont octroyés en partie à Santé Québec pour mettre en place des projets pilotes afin de repérer les personnes à risque et de détecter plusieurs maladies chroniques. Des activités de prévention seront graduellement mises en œuvre dans les différents centres de prévention au courant de l'année. Par exemple :

dépistage pour le diabète de type 2;

évaluations du risque cardiovasculaire;

dépistage pour le VPH, la principale cause du cancer du col de l'utérus.

2. Tabac : 4 millions $ permettront de soutenir des initiatives pour mettre fin à la dépendance au tabac. Elles seront mises en œuvre dans tous les établissements de santé et de services sociaux au Québec.

3. Activité physique : 5 millions $ permettront de favoriser l'offre et l'accessibilité d'activités physiques pour rejoindre les enfants, les adultes et les personnes aînées actuellement peu actifs, dont certains groupes qui demandent un accès adapté. Nous allons donc soutenir les acteurs du milieu, tels que les fédérations sportives et le milieu communautaire, pour étendre ces actions et les adapter localement.

4. Recherche et innovation : 800 000 $ seront octroyés afin de favoriser la recherche et l'innovation. Concrètement, il sera question de tester de nouveaux outils, par exemple ceux faisant appel à l'intelligence artificielle, pour soutenir les professionnels. Ces outils innovants visent à aider chaque personne à prendre en charge sa propre santé. Pour ce faire, un appel à projets sera lancé pour mobiliser les milieux scientifiques et de l'innovation.

5. Participation citoyenne : 200 000 $ seront octroyés à la Commissaire à la santé et au bien-être afin de mobiliser et d'outiller la population pour qu'elle s'approprie les enjeux de prévention et contribue activement aux changements.

Rappelons que cette stratégie est le fruit d'un vaste processus de consultation mené entre décembre 2024 et juin 2025. Elle a été élaborée en collaboration avec de nombreux partenaires, dont les ministères et les organismes gouvernementaux, le réseau de la santé et des services sociaux, le milieu scolaire et universitaire, des organismes à but non lucratif, des pharmacies, des associations professionnelles, municipales et du secteur privé ainsi que des citoyennes et citoyens engagés.

Un plan de mise en œuvre est par ailleurs en élaboration. Il sera dévoilé au cours des prochains mois afin de mettre en œuvre la Stratégie. Un cadre financier présentant les investissements requis pour les prochaines années sera précisé dans ce plan de mise en œuvre. La mission du ministère de la Santé et des Services sociaux ayant été recentrée sur la prévention dans la dernière année, la proportion du budget accordée au volet préventif par rapport au curatif pourra être revue.

« Notre engagement depuis le Plan santé a toujours été de traiter ce qui est urgent en veillant aussi à agir sur ce qui est important. C'est pourquoi la prévention en santé est au cœur de la vision stratégique de notre gouvernement pour un Québec en santé. En nous dotant aujourd'hui d'une stratégie nationale ambitieuse, nous assurons une cohérence accrue entre les actions gouvernementales et celles de nos partenaires. Je tiens à saluer leur contribution essentielle tout au long des consultations. Avec cette stratégie, nous nous préparons à mieux répondre aux défis de santé actuels, mais aussi à venir. Il faut agir à la source pour assurer la pérennité de notre système de santé et ainsi prévenir aujourd'hui pour protéger toutes les générations de demain. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Cette stratégie nationale de prévention répond aux priorités du gouvernement, mais aussi aux préoccupations exprimées par les organismes et les partenaires. Elle s'inscrit dans la continuité des engagements du gouvernement, notamment à travers notre plan d'action La fierté de vieillir. Elle représente un engagement de toute la société envers la santé des générations présentes et futures. La prévention est un puissant levier pour construire une société inclusive où toutes les Québécoises et tous les Québécois pourront vieillir en santé. C'est une question de responsabilité collective. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« La prévention a toujours été pour moi une priorité. Dès mon entrée en politique, j'ai implanté Agir tôt, qui consiste à faire du dépistage précoce chez nos tout-petits. Et ça fonctionne! Je suis donc très heureux que notre gouvernement prenne cette orientation parce que la prévention, c'est à la base d'une bonne santé physique et mentale. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Le bien-être et la santé des Québécoises et des Québécois reposent sur la mobilisation de tous les acteurs de la société. Offrir à chacun un accès équitable à des milieux naturels et à des activités physiques de proximité et abordables est essentiel. C'est pourquoi je salue la participation de notre ministère dans l'élaboration de cette stratégie qui témoigne de la volonté de notre gouvernement de faire de l'activité physique un des piliers incontournables de la prévention en santé. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Soulignons que cette stratégie s'appuie sur les acquis intersectoriels de la Politique gouvernementale de prévention en santé, qui se termine cette année, et en constitue l'évolution naturelle.

La Stratégie s'inscrit dans un contexte marqué par le vieillissement rapide de la population, qui s'accompagne d'une hausse marquée des maladies chroniques. Il s'agit d'un enjeu de taille, alors qu'en 2023-2024, plus de 3,2 millions de Québécois de 25 ans et plus vivaient déjà avec une maladie chronique, une proportion qui atteint 80 % chez les 65 ans est plus. À ce constat s'ajoute un autre défi de société : au moins une personne sur cinq vivra un trouble de santé mentale au cours de sa vie.

Le Québec se distingue déjà comme un chef de file, tant sur le plan national qu'international, en matière de prévention. Cette stratégie nationale viendra consolider cette position en misant sur l'innovation et l'intersectorialité pour améliorer la santé et le bien-être de la population.

Pour en savoir plus, consulter la Stratégie nationale de prévention en santé.

