OTTAWA, ON, le 21 juill. 2023 /CNW/ - L'accès à des soins dentaires de qualité fait partie intégrante de notre santé globale, mais nous savons que bon nombre de personnes au Canada se privent de soins dentaires nécessaires en raison de leurs coûts élevés. C'est la raison pour laquelle l'an dernier, le gouvernement du Canada a lancé la Prestation dentaire canadienne. Elle fournit du soutien aux familles qui en ont le plus besoin en les aidant à payer les frais dentaires de leurs enfants de moins de 12 ans.

Nous franchissons aujourd'hui un autre jalon important. Depuis le début de la deuxième période de prestations le 1er juillet 2023, la Prestation dentaire canadienne a aidé plus de 100 000 enfants à avoir des sourires en santé et des dents saines. En tout, près de 340 000 enfants de partout au Canada ont pu avoir accès aux soins dentaires dont ils ont besoin et qu'ils méritent depuis le lancement de la prestation en décembre 2022.

Le gouvernement du Canada continue d'accepter les demandes pendant la deuxième période de prestations. Les familles qui respectent les critères d'admissibilité peuvent encore recevoir jusqu'à 650 $, en fonction de leur revenu, par enfant de moins de 12 ans admissible pour les sommes déboursées pour des services dentaires reçus entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024. Les familles sont encouragées à visiter le site Canada.ca/dentaire pour vérifier l'éligibilité de leurs enfants.

Nous savons que les enfants ne sont pas les seuls à avoir besoin d'un meilleur accès à des soins dentaires abordables. C'est pour cela que dans son budget de 2023, le gouvernement a annoncé un investissement de 13 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2023-2024, et 4,4 milliards de dollars par la suite, pour la mise en œuvre du nouveau Régime canadien de soins dentaires. Une fois mis en œuvre, le Régime aidera jusqu'à neuf millions de personnes non assurées au Canada dont le revenu familial annuel net rajusté est inférieur à 90 000 $ (sans quote-part pour les personnes dont le revenu familial annuel est inférieur à 70 000 $) à obtenir les soins buccodentaires dont ils ont besoin. Il est attendu que le déploiement du Régime s'amorcera d'ici la fin de 2023 et que celui-ci sera pleinement mis en œuvre d'ici la fin de 2025.

Personne ne devrait avoir à choisir entre prendre soin de ses dents et payer ses factures. Les Canadiennes et les Canadiens, d'un océan à l'autre, méritent d'avoir accès à des soins dentaires de qualité, qui sont, comme nous le savons, importants non seulement pour la santé buccodentaire, mais également pour la santé globale.

L'honorable Jean-Yves Duclos, C.P., député

L'honorable Diane Lebouthillier, C.P., députée

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Guillaume Bertrand, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Jérémy Collard, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Revenu national, [email protected]; Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]