WINNIPEG, MB, le 4 mars 2025 /CNW/ - Alors que les nouveaux tarifs douaniers des États-Unis entrent en vigueur aujourd'hui, des millions de travailleuses et travailleurs canadiens sont confrontés à l'incertitude économique. Avec 1,5 million d'emplois en jeu, une action urgente est nécessaire pour protéger les travailleuses et les travailleurs et assurer la stabilité des industries clés.

Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, est disponible pour donner un aperçu de l'impact de ces tarifs sur les travailleuses et travailleurs et demander au gouvernement fédéral de prendre des mesures immédiates pour protéger les emplois et les communautés.

CITATIONS :

« Les syndicats du Canada ont été clairs sur les enjeux, et pourtant, malgré des conversations directes - y compris au plus haut niveau - il n'y a toujours pas de véritable plan pour protéger les travailleurs des retombées économiques. »

« Les travailleurs ont besoin de plus que des mots, ils ont besoin d'actions audacieuses pour protéger les emplois et les industries. Le gouvernement doit défendre les travailleurs canadiens en s'opposant à ces tarifs, en garantissant des protections commerciales solides et en apportant un soutien immédiat aux travailleurs touchés. »

