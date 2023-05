OTTAWA, ON, le 29 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, a déposé le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2023-2024 à la Chambre des communes.

Ce budget supplémentaire des dépenses propose des dépenses budgétaires votées de 20,5 milliards de dollars pour 26 organisations fédérales. Parmi les investissements, citons 13,0 milliards de dollars pour les établissements et les programmes destinés aux groupes autochtones, 2,6 milliards de dollars pour améliorer les accords sur les soins de santé avec les provinces et les territoires, et 997 millions de dollars pour des initiatives visant à accroître l'offre de logements au Canada.

Le budget supplémentaire des dépenses présente également des renseignements sur les prévisions de dépenses budgétaires législatives de 1,4 milliard de dollars, principalement en raison des paiements effectués dans le cadre du programme Agri-protection et de la mise à jour des prévisions relatives à la dette non échue.

Ce budget supplémentaire des dépenses, qui fait partie de l'ensemble des documents du budget des dépenses, fournit aux parlementaires et au public les informations nécessaires sur la façon dont le gouvernement utilise les ressources financières pour réaliser ses priorités.

Citation

« Ce budget des dépenses reflète l'investissement constant du gouvernement dans les priorités qui comptent pour les Canadiennes et les Canadiens, qu'il s'agisse des soins de santé, du logement ou de la promotion de la réconciliation avec les peuples autochtones. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Faits en bref

Dans le Budget principal des dépenses 2023-2024, le gouvernement demandait l'autorisation de dépenser 198,2 milliards de dollars en dépenses budgétaires votées et 234,8 millions de dollars en dépenses non budgétaires votées.

Les dépenses totales de ce budget supplémentaire des dépenses représentent une augmentation de 10,3 % des dépenses budgétaires votées prévues par rapport au Budget principal des dépenses 2023-2024.

À titre d'information, le Budget supplémentaire des dépenses (A) présente également des dépenses législatives budgétaires prévues de 1,4 milliard de dollars.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources (média): Monica Granados, Directrice des communications (par intérim), Cabinet de la présidente, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, [email protected], 343-551-6020; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Téléscripteur (ATS) : 613-369-9371, Courriel : [email protected]